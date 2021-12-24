https://ria.ru/20211224/davlenie-1765266523.html

Москвичей предупредили о низком давлении и снеге

Москвичей предупредили о низком давлении и снеге - РИА Новости, 24.12.2021

Москвичей предупредили о низком давлении и снеге

Низкое давление, до минус 9 и местами небольшой снег ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:24

2021-12-24T08:24

2021-12-24T08:24

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Низкое давление, до минус 9 и местами небольшой снег ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег, температура днём в столице минус 7-9, по области - минус 7-11. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20211223/peterburg-1765036201.html

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общество, москва, погода, александр синенков