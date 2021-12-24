https://ria.ru/20211224/dannye-1765363647.html

В России запустят единый сервис с данными об ученых и технологиях

В России запустят единый сервис с данными об ученых и технологиях - РИА Новости, 24.12.2021

В России запустят единый сервис с данными об ученых и технологиях

Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях, создадут в 2022 году,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:10

2021-12-24T16:10

2021-12-24T16:10

общество

технологии

наука

владимир путин

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях, создадут в 2022 году, он облегчит работу исследователей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Сейчас в России такие данные "находятся в разрозненных сервисах и информационных системах", пояснил Чернышенко, выступая в пятницу на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое проводит президент РФ Владимир Путин. По словам вице-премьера, такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии и разработки, какова степень их готовности к внедрению."И чтобы окончательно прозреть, нам необходимо обеспечить возможность интеграции всех сервисов в единое пространство", - заявил Чернышенко. Это должны быть не только сервисы научных организаций, вузов, фондов, компаний, но и институтов развития, добавил вице-премьер."Для реализации таких сервисов в следующем году мы запускаем домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех", - сказал Чернышенко.По словам вице-премьера, это позволит сэкономить время отдельного исследователя, сократить бюрократическую нагрузку на него, наладить его связь с другими научными коллективами, быстро найти заказчиков исследований и разработок, финансирование, обеспечить защиту научных результатов, получить доступ к инструментам поддержки на региональном и федеральном уровне.

https://ria.ru/20211224/megagranty-1765350992.html

https://ria.ru/20211224/uchenye-1765362360.html

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общество, технологии, наука, владимир путин, дмитрий чернышенко, россия