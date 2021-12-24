Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/dannye-1765363647.html
В России запустят единый сервис с данными об ученых и технологиях
В России запустят единый сервис с данными об ученых и технологиях - РИА Новости, 24.12.2021
В России запустят единый сервис с данными об ученых и технологиях
Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях, создадут в 2022 году,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:10
2021-12-24T16:10
общество
технологии
наука
владимир путин
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576942849_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_73cb184ad0fd1c6fcfa621a83cc20fd2.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях, создадут в 2022 году, он облегчит работу исследователей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Сейчас в России такие данные "находятся в разрозненных сервисах и информационных системах", пояснил Чернышенко, выступая в пятницу на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое проводит президент РФ Владимир Путин. По словам вице-премьера, такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии и разработки, какова степень их готовности к внедрению."И чтобы окончательно прозреть, нам необходимо обеспечить возможность интеграции всех сервисов в единое пространство", - заявил Чернышенко. Это должны быть не только сервисы научных организаций, вузов, фондов, компаний, но и институтов развития, добавил вице-премьер."Для реализации таких сервисов в следующем году мы запускаем домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех", - сказал Чернышенко.По словам вице-премьера, это позволит сэкономить время отдельного исследователя, сократить бюрократическую нагрузку на него, наладить его связь с другими научными коллективами, быстро найти заказчиков исследований и разработок, финансирование, обеспечить защиту научных результатов, получить доступ к инструментам поддержки на региональном и федеральном уровне.
https://ria.ru/20211224/megagranty-1765350992.html
https://ria.ru/20211224/uchenye-1765362360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576942849_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_5eb3ec5e95c6e67f9d3ae4ccf292df1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, наука, владимир путин, дмитрий чернышенко, россия
16:10 24.12.2021
 
В России запустят единый сервис с данными об ученых и технологиях

Чернышенко: единый сервис с данными об ученых и технологиях в России запустят в 2022 году

© Depositphotos / GorodenkoffДата-центр
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Depositphotos / Gorodenkoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Единый цифровой сервис, содержащий сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях, создадут в 2022 году, он облегчит работу исследователей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Сейчас в России такие данные "находятся в разрозненных сервисах и информационных системах", пояснил Чернышенко, выступая в пятницу на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое проводит президент РФ Владимир Путин. По словам вице-премьера, такая ситуация мешает бизнесу и институтам развития понять, какие в стране есть перспективные технологии и разработки, какова степень их готовности к внедрению.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
15:26
Путин заявил, что программа мегагрантов для ученых будет продолжена
"И чтобы окончательно прозреть, нам необходимо обеспечить возможность интеграции всех сервисов в единое пространство", - заявил Чернышенко. Это должны быть не только сервисы научных организаций, вузов, фондов, компаний, но и институтов развития, добавил вице-премьер.
"Для реализации таких сервисов в следующем году мы запускаем домен "Наука и инновации" на базе защищенной единой цифровой облачной платформы "Гостех", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, это позволит сэкономить время отдельного исследователя, сократить бюрократическую нагрузку на него, наладить его связь с другими научными коллективами, быстро найти заказчиков исследований и разработок, финансирование, обеспечить защиту научных результатов, получить доступ к инструментам поддержки на региональном и федеральном уровне.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
16:07
Путин призвал поддерживать детей, которые планируют стать учеными
 
ОбществоТехнологииНаукаВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский пытался созвониться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский пытался созвониться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства