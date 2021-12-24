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Подавший сигнал тревоги борт Саратов — Москва сел в Домодедово
Подавший сигнал тревоги борт Саратов — Москва сел в Домодедово - РИА Новости, 24.12.2021
Подавший сигнал тревоги борт Саратов — Москва сел в Домодедово
Подавший сигнал тревоги самолёт Саратов-Москва благополучно сел в "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:33
2021-12-24T15:33
2021-12-24T15:49
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подавший сигнал тревоги самолёт Саратов-Москва благополучно сел в "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Рейс благополучно приземлился в "Домодедово", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о самолёте Саратов-Москва, который подал сигнал тревоги перед посадкой в аэропорту.
https://ria.ru/20211202/samolet-1761750385.html
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происшествия, саратов, москва, домодедово (аэропорт), россия, новости - туризм
15:33 24.12.2021 (обновлено: 15:49 24.12.2021)
Подавший сигнал тревоги борт Саратов — Москва сел в Домодедово
Подавший сигнал тревоги борт Саратов — Москва благополучно сел в Домодедово