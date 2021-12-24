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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/bolnitsa-1765279429.html
Вечорко хочет, чтобы СИЗы вошли в историю и стали экспонатами музея
Вечорко хочет, чтобы СИЗы вошли в историю и стали экспонатами музея - РИА Новости, 24.12.2021
Вечорко хочет, чтобы СИЗы вошли в историю и стали экспонатами музея
Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что хотел бы, чтобы средства... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:20
2021-12-24T10:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
валерий вечорко
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что хотел бы, чтобы средства индивидуальной защиты вошли в историю и стали экспонатами в музее больницы, который сейчас создается."Думаю, когда-нибудь закончится история с коронавирусной инфекцией, она обязательно должна закончиться. Тогда вновь вернемся к нормальной жизни, будем работать в привычных условиях. Хотелось бы, чтобы СИЗы вошли в историю, чтобы их можно было посмотреть в музее, в том числе и в музее 15-ой городской клинической больницы. Кстати, мы решили сделать у себя музей, 40 лет, которые работает больница, собрать воедино - наши шаги, развитие, работу, достижения, людей, самое главное - это человеческий ресурс", - сказал Вечорко.Он отметил, что часть музея уже создана. "Мы планируем несколько разделов. Один уже есть. Например, мы соберем большую медтехнику, которая использовалась в 80-90-е годы. Будет интересно", - заключил главврач.
https://ria.ru/20211224/chudesa-1765270560.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
10:20 24.12.2021
 
Вечорко хочет, чтобы СИЗы вошли в историю и стали экспонатами музея

Главврач Вечорко хочет, чтобы СИЗы стали экспонатами музея Филатовской больницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что хотел бы, чтобы средства индивидуальной защиты вошли в историю и стали экспонатами в музее больницы, который сейчас создается.
"Думаю, когда-нибудь закончится история с коронавирусной инфекцией, она обязательно должна закончиться. Тогда вновь вернемся к нормальной жизни, будем работать в привычных условиях. Хотелось бы, чтобы СИЗы вошли в историю, чтобы их можно было посмотреть в музее, в том числе и в музее 15-ой городской клинической больницы. Кстати, мы решили сделать у себя музей, 40 лет, которые работает больница, собрать воедино - наши шаги, развитие, работу, достижения, людей, самое главное - это человеческий ресурс", - сказал Вечорко.
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:17Распространение коронавируса
Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии
Он отметил, что часть музея уже создана. "Мы планируем несколько разделов. Один уже есть. Например, мы соберем большую медтехнику, которая использовалась в 80-90-е годы. Будет интересно", - заключил главврач.
Медицинский работник и пациенты в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
10:18Распространение коронавируса
Прошедшие испытание ИВЛ становятся сторонниками вакцинации, заявил Вечорко
 
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