https://ria.ru/20211224/bolnitsa-1765279429.html

Вечорко хочет, чтобы СИЗы вошли в историю и стали экспонатами музея

Вечорко хочет, чтобы СИЗы вошли в историю и стали экспонатами музея - РИА Новости, 24.12.2021

Вечорко хочет, чтобы СИЗы вошли в историю и стали экспонатами музея

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что хотел бы, чтобы средства... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:20

2021-12-24T10:20

2021-12-24T10:20

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что хотел бы, чтобы средства индивидуальной защиты вошли в историю и стали экспонатами в музее больницы, который сейчас создается."Думаю, когда-нибудь закончится история с коронавирусной инфекцией, она обязательно должна закончиться. Тогда вновь вернемся к нормальной жизни, будем работать в привычных условиях. Хотелось бы, чтобы СИЗы вошли в историю, чтобы их можно было посмотреть в музее, в том числе и в музее 15-ой городской клинической больницы. Кстати, мы решили сделать у себя музей, 40 лет, которые работает больница, собрать воедино - наши шаги, развитие, работу, достижения, людей, самое главное - это человеческий ресурс", - сказал Вечорко.Он отметил, что часть музея уже создана. "Мы планируем несколько разделов. Один уже есть. Например, мы соберем большую медтехнику, которая использовалась в 80-90-е годы. Будет интересно", - заключил главврач.

https://ria.ru/20211224/chudesa-1765270560.html

https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765279113.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко