https://ria.ru/20211224/bolnitsa-1765274602.html
В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение - РИА Новости, 24.12.2021
В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
Реанимационное отделение загорелось в областной инфекционной клинической больнице в Астрахани, где находятся больные коронавирусом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:41
2021-12-24T09:41
2021-12-24T09:42
происшествия
кировский район
астрахань
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Реанимационное отделение загорелось в областной инфекционной клинической больнице в Астрахани, где находятся больные коронавирусом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит возгорание реанимационного отделения областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Кировском районе Астрахани", - сказал собеседник агентства.На место пожара направлены дежурные расчеты спасателей.
https://ria.ru/20211223/pozhar-1765045390.html
кировский район
астрахань
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происшествия, кировский район, астрахань
09:41 24.12.2021 (обновлено: 09:42 24.12.2021)
В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
В инфекционной больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение