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Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды - РИА Новости, 24.12.2021
Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в ходе встречи с российской парламентской делегацией в четверг в Дамаске благословил Российскую Федерацию и ее... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T00:53
2021-12-24T00:53
2021-12-24T00:53
религия
сирия
русская православная церковь
иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)
россия
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ДАМАСК, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в ходе встречи с российской парламентской делегацией в четверг в Дамаске благословил Российскую Федерацию и ее народ на дело "защиты правды, мира и добра для всего человечества".В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии. После окончания заседания российская парламентская делегация встретилась с Иоанном X. "Я хочу, чтобы вы передали народу Российской Федерации, что то, что вы делаете сейчас, это великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества. И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире", - сказал патриарх.
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сирия, русская православная церковь, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), россия
Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в Дамаске благословил Россию на защиту правды