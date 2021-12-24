https://ria.ru/20211224/blagoslovenie-1765252402.html

Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды

Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды - РИА Новости, 24.12.2021

Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды

Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в ходе встречи с российской парламентской делегацией в четверг в Дамаске благословил Российскую Федерацию и ее... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T00:53

2021-12-24T00:53

2021-12-24T00:53

религия

сирия

русская православная церковь

иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)

россия

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ДАМАСК, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в ходе встречи с российской парламентской делегацией в четверг в Дамаске благословил Российскую Федерацию и ее народ на дело "защиты правды, мира и добра для всего человечества".В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии. После окончания заседания российская парламентская делегация встретилась с Иоанном X. "Я хочу, чтобы вы передали народу Российской Федерации, что то, что вы делаете сейчас, это великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества. И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире", - сказал патриарх.

https://ria.ru/20190131/1550227113.html

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сирия, русская православная церковь, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), россия