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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211224/blagoslovenie-1765252402.html
Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды - РИА Новости, 24.12.2021
Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в ходе встречи с российской парламентской делегацией в четверг в Дамаске благословил Российскую Федерацию и ее... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T00:53
2021-12-24T00:53
религия
сирия
русская православная церковь
иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)
россия
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ДАМАСК, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в ходе встречи с российской парламентской делегацией в четверг в Дамаске благословил Российскую Федерацию и ее народ на дело "защиты правды, мира и добра для всего человечества".В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии. После окончания заседания российская парламентская делегация встретилась с Иоанном X.&nbsp;"Я хочу, чтобы вы передали народу Российской Федерации, что то, что вы делаете сейчас, это великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества. И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире", - сказал патриарх.
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сирия, русская православная церковь, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), россия
00:53 24.12.2021
 
Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды

Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в Дамаске благословил Россию на защиту правды

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПатриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X
Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДАМАСК, 24 дек – РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X в ходе встречи с российской парламентской делегацией в четверг в Дамаске благословил Российскую Федерацию и ее народ на дело "защиты правды, мира и добра для всего человечества".
В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии. После окончания заседания российская парламентская делегация встретилась с Иоанном X.
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х - РИА Новости, 1920, 31.01.2019
31 января 2019, 16:25Религия
Патриарх Антиохийский поблагодарил россиян за помощь в восстановлении Сирии
 "Я хочу, чтобы вы передали народу Российской Федерации, что то, что вы делаете сейчас, это великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества. И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире", - сказал патриарх.
 
РелигияСирияРусская православная церковьИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Россия
 
 
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