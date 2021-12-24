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Романтик и наш номер один: Диме Билану – 40

Романтик и наш номер один: Диме Билану – 40 - РИА Новости, 24.12.2021

Романтик и наш номер один: Диме Билану – 40

Диме Билану исполнилось 40 лет. Его первая большая музыкальная работа вышла в 2000 году, а страна узнала о нем в 2002-м. Как менялся певец за эти годы – в... РИА Новости, 24.12.2021

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шоубиз

дима билан (виктор белан)

евровидение

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Диме Билану исполнилось 40 лет. Его первая большая музыкальная работа вышла в 2000 году, а страна узнала о нем в 2002-м. Как менялся певец за эти годы – в фотоленте РИА Новости.

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дима билан (виктор белан), фото, евровидение