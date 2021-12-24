Романтик и наш номер один: Диме Билану – 40
Виктор Белан родился в поселке Московский в Карачаево-Черкессии. Первые годы он выступал как Дима Билан, однако в нулевых после скандала с компанией умершего продюсера Юрия Айзеншписа певец сменил паспорт, где псевдоним стал официальным именем.
Виктор Белан родился в поселке Московский в Карачаево-Черкессии. Первые годы он выступал как Дима Билан, однако в нулевых после скандала с компанией умершего продюсера Юрия Айзеншписа певец сменил паспорт, где псевдоним стал официальным именем.
Один из первых клипов Билана – на песню "Ночной хулиган". Яркий, дерзкий образ стал определяющим на несколько лет.
Один из первых клипов Билана – на песню "Ночной хулиган". Яркий, дерзкий образ стал определяющим на несколько лет.
Хотя со временем Дима стал больше лирическим героем.
Билан принес России долгожданную победу на Евровидении, пока единственную для нашей страны.
Билан принес России долгожданную победу на Евровидении, пока единственную для нашей страны.
У Билана десятки различных наград и премий.
Певец стал народным артистом родной Кабардино-Балкарской Республики. А в 2018 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.
Певец стал народным артистом родной Кабардино-Балкарской Республики. А в 2018 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.
Яна Рудковская – второй продюсер певца. Но все яркие события в творческой жизни Билана происходили во время их сотрудничества. Кроме того, Дима стал крестным отцом сына Рудковской и Евгения Плющенко – Александра (Гном Гномыча).
Яна Рудковская – второй продюсер певца. Но все яркие события в творческой жизни Билана происходили во время их сотрудничества. Кроме того, Дима стал крестным отцом сына Рудковской и Евгения Плющенко – Александра (Гном Гномыча).
Билан стал наставником российского шоу "Голос". Состав с ним, Пелагеей, Александром Градским и Леонидом Агутиным теперь воспринимается как классический.
Билан стал наставником российского шоу "Голос". Состав с ним, Пелагеей, Александром Градским и Леонидом Агутиным теперь воспринимается как классический.
Дима всегда поддерживает хорошую физическую форму и не упускает случая показать свою фигуру.
Дима всегда поддерживает хорошую физическую форму и не упускает случая показать свою фигуру.
У Билана 12 студийных альбомов, каждый из них был на вершинах хит-парадов.
У Билана 12 студийных альбомов, каждый из них был на вершинах хит-парадов.
В своих творческих номерах Дима не боится экспериментов. В номере на Евровидении вместе с ним был Евгений Плющенко на льду, на одной из премий "МУЗ-ТВ" исполнитель пел под струями воды, а на одном из фестивалей "Новая волна" сделал из своего выступления перфоманс в защиту природы, нарисовав на теле горящий сибирский лес.
В своих творческих номерах Дима не боится экспериментов. В номере на Евровидении вместе с ним был Евгений Плющенко на льду, на одной из премий "МУЗ-ТВ" исполнитель пел под струями воды, а на одном из фестивалей "Новая волна" сделал из своего выступления перфоманс в защиту природы, нарисовав на теле горящий сибирский лес.
Кроме того, Билан не боится и экспериментов с внешностью. Он неоднократно менял прически: у него были и длинные волосы, и почти лысая голова, и разные варианты окрашивания.
Кроме того, Билан не боится и экспериментов с внешностью. Он неоднократно менял прически: у него были и длинные волосы, и почти лысая голова, и разные варианты окрашивания.
В творчестве Билана не мало дуэтов. Самым неожиданным не только для российских фанатов стал трек с Сергеем Лазаревым "Прости меня". Хотя долгие годы ходили слухи, что исполнители не любят друг друга, они уверяют всех в обратном и говорят, что много лет дружат.
В творчестве Билана не мало дуэтов. Самым неожиданным не только для российских фанатов стал трек с Сергеем Лазаревым "Прости меня". Хотя долгие годы ходили слухи, что исполнители не любят друг друга, они уверяют всех в обратном и говорят, что много лет дружат.
Прямо перед юбилеем Билан сказал, что испытывает стресс от цифры 40 в своем паспорте. При этом отметил, что день рождения все-таки отметит – на сцене.
Прямо перед юбилеем Билан сказал, что испытывает стресс от цифры 40 в своем паспорте. При этом отметил, что день рождения все-таки отметит – на сцене.
Билан готовит юбилейные шоу, которые запланированы на 14 и 15 февраля.
Билан готовит юбилейные шоу, которые запланированы на 14 и 15 февраля.