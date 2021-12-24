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Шоубиз
https://ria.ru/20211224/bilan-1765200783.html
Романтик и наш номер один: Диме Билану – 40
Романтик и наш номер один: Диме Билану – 40 - РИА Новости, 24.12.2021
Романтик и наш номер один: Диме Билану – 40
Диме Билану исполнилось 40 лет. Его первая большая музыкальная работа вышла в 2000 году, а страна узнала о нем в 2002-м. Как менялся певец за эти годы – в... РИА Новости, 24.12.2021
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шоубиз
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Диме Билану исполнилось 40 лет. Его первая большая музыкальная работа вышла в 2000 году, а страна узнала о нем в 2002-м. Как менялся певец за эти годы – в фотоленте РИА Новости.
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дима билан (виктор белан), фото, евровидение
11:07 24.12.2021 (обновлено: 11:26 24.12.2021)
 

Романтик и наш номер один: Диме Билану – 40

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Диме Билану исполнилось 40 лет. Его первая большая музыкальная работа вышла в 2000 году, а страна узнала о нем в 2002-м. Как менялся певец за эти годы – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Виктор Белан родился в поселке Московский в Карачаево-Черкессии. Первые годы он выступал как Дима Билан, однако в нулевых после скандала с компанией умершего продюсера Юрия Айзеншписа певец сменил паспорт, где псевдоним стал официальным именем.

Певец Дима Билан выступает на бесплатном концерте на площади Куйбышева в Самаре
1 из 15

Виктор Белан родился в поселке Московский в Карачаево-Черкессии. Первые годы он выступал как Дима Билан, однако в нулевых после скандала с компанией умершего продюсера Юрия Айзеншписа певец сменил паспорт, где псевдоним стал официальным именем.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© bilanofficial/Youtube

Один из первых клипов Билана – на песню "Ночной хулиган". Яркий, дерзкий образ стал определяющим на несколько лет.

Кадр из клипа Димы Билана Ночной хулиган
2 из 15

Один из первых клипов Билана – на песню "Ночной хулиган". Яркий, дерзкий образ стал определяющим на несколько лет.

© bilanofficial/Youtube
© bilanofficial/Youtube

Хотя со временем Дима стал больше лирическим героем.

Кадр из клипа Димы Билана Горе зима
3 из 15

Хотя со временем Дима стал больше лирическим героем.

© bilanofficial/Youtube
© AFP 2021 / Andrej Isakovic

Билан принес России долгожданную победу на Евровидении, пока единственную для нашей страны.

Представители России празднуют победу на Евровидении 2008 в Белграде, Сербия
4 из 15

Билан принес России долгожданную победу на Евровидении, пока единственную для нашей страны.

© AFP 2021 / Andrej Isakovic
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

У Билана десятки различных наград и премий.

ХI Премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2013
5 из 15

У Билана десятки различных наград и премий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец стал народным артистом родной Кабардино-Балкарской Республики. А в 2018 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Певец Дима Билан выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
6 из 15

Певец стал народным артистом родной Кабардино-Балкарской Республики. А в 2018 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Яна Рудковская – второй продюсер певца. Но все яркие события в творческой жизни Билана происходили во время их сотрудничества. Кроме того, Дима стал крестным отцом сына Рудковской и Евгения Плющенко – Александра (Гном Гномыча).

Пресс-конференция Д. Билана и Я. Рудковской
7 из 15

Яна Рудковская – второй продюсер певца. Но все яркие события в творческой жизни Билана происходили во время их сотрудничества. Кроме того, Дима стал крестным отцом сына Рудковской и Евгения Плющенко – Александра (Гном Гномыча).

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Фото : "Первый канал"

Билан стал наставником российского шоу "Голос". Состав с ним, Пелагеей, Александром Градским и Леонидом Агутиным теперь воспринимается как классический.

Судьи музыкального проекта Голос
8 из 15

Билан стал наставником российского шоу "Голос". Состав с ним, Пелагеей, Александром Градским и Леонидом Агутиным теперь воспринимается как классический.

© Фото : "Первый канал"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дима всегда поддерживает хорошую физическую форму и не упускает случая показать свою фигуру.

Дмитрий Билан на финале Elite Model Look Russia 2008
9 из 15

Дима всегда поддерживает хорошую физическую форму и не упускает случая показать свою фигуру.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

У Билана 12 студийных альбомов, каждый из них был на вершинах хит-парадов.

Певец Дима Билан во время просмотра роликов рекламы во время шоу Ночь пожирателей рекламы
10 из 15

У Билана 12 студийных альбомов, каждый из них был на вершинах хит-парадов.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В своих творческих номерах Дима не боится экспериментов. В номере на Евровидении вместе с ним был Евгений Плющенко на льду, на одной из премий "МУЗ-ТВ" исполнитель пел под струями воды, а на одном из фестивалей "Новая волна" сделал из своего выступления перфоманс в защиту природы, нарисовав на теле горящий сибирский лес.

Певец Дима Билан выступает на церемонии награждения XII премии в области популярной музыки Муз-ТВ-2014 в Москве
11 из 15

В своих творческих номерах Дима не боится экспериментов. В номере на Евровидении вместе с ним был Евгений Плющенко на льду, на одной из премий "МУЗ-ТВ" исполнитель пел под струями воды, а на одном из фестивалей "Новая волна" сделал из своего выступления перфоманс в защиту природы, нарисовав на теле горящий сибирский лес.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© пресс-служба телеканала "Россия"

Кроме того, Билан не боится и экспериментов с внешностью. Он неоднократно менял прически: у него были и длинные волосы, и почти лысая голова, и разные варианты окрашивания.

Дима Билан на съемках Синей птицы
12 из 15

Кроме того, Билан не боится и экспериментов с внешностью. Он неоднократно менял прически: у него были и длинные волосы, и почти лысая голова, и разные варианты окрашивания.

© пресс-служба телеканала "Россия"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В творчестве Билана не мало дуэтов. Самым неожиданным не только для российских фанатов стал трек с Сергеем Лазаревым "Прости меня". Хотя долгие годы ходили слухи, что исполнители не любят друг друга, они уверяют всех в обратном и говорят, что много лет дружат.

Певцы Сергей Лазарев и Дима Билан на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
13 из 15

В творчестве Билана не мало дуэтов. Самым неожиданным не только для российских фанатов стал трек с Сергеем Лазаревым "Прости меня". Хотя долгие годы ходили слухи, что исполнители не любят друг друга, они уверяют всех в обратном и говорят, что много лет дружат.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Прямо перед юбилеем Билан сказал, что испытывает стресс от цифры 40 в своем паспорте. При этом отметил, что день рождения все-таки отметит – на сцене.

Дима Билан выступит на Евровидении-2006
14 из 15

Прямо перед юбилеем Билан сказал, что испытывает стресс от цифры 40 в своем паспорте. При этом отметил, что день рождения все-таки отметит – на сцене.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Билан готовит юбилейные шоу, которые запланированы на 14 и 15 февраля.

Певец Дима Билан на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон
15 из 15

Билан готовит юбилейные шоу, которые запланированы на 14 и 15 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Евровидение
 
 
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