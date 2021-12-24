https://ria.ru/20211224/biblioteka-1765406835.html

В Липецкой области в рамках нацпроекта отрыли современную библиотеку

В Липецкой области в рамках нацпроекта отрыли современную библиотеку - РИА Новости, 24.12.2021

В Липецкой области в рамках нацпроекта отрыли современную библиотеку

Новая современная библиотека открылась в селе Чернава Измалковского района в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонова. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:17

2021-12-24T19:17

2021-12-24T19:17

липецкая область

елец

измалковский район

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Новая современная библиотека открылась в селе Чернава Измалковского района в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонова.Библиотека стала третьей по счету библиотекой нового поколения, открытой в регионе в этом году.На создание учреждения культуры нового формата были выделены 5 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства закупили мебель, оргтехнику, интерактивный стол с образовательными программами и комплектом игр. Обновили книжный фонд – приобрели более 950 книг, 19 флеш-карт с записью 100 произведений для слабовидящих и слепых людей.Стеллажи с детскими книгами выполнены в виде ярких домиков, интерактивная песочница - стол, напольные сидения-пуфики. В зоне чтения для взрослых есть посадочные места для уединенного чтения, пространство IT с компьютеризированными местами для пользователей. Также в библиотеке есть событийная зона для мероприятий и коворкинг-центр, конференц-зал, который трансформируется под разные события. Созданы интерактивные площадки для чтения и общения, развития и творчества: "Интеллект будущего", СтартУм"."Уверен, что обновлённая библиотека станет настоящим культурным центром, будет востребованной и даст перспективы для реализации интересных творческих идей. Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни", - сказал глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в этом году в регионе открылись уже три подобные библиотеки, а всего их будет пять. До конца года откроются библиотечные центры в Чаплыгине и в поселке Лев Толстой. Общая сумма финансирования в этом году составила 30 миллионов рублей.Он также отметил, что в 2022 году в регион из федерального бюджета в регион поступит 25 миллионов рублей на преобразование еще четырех библиотек в Липецке и Ельце.

https://ria.ru/20211223/kaznacheystvo-1765204565.html

https://ria.ru/20211223/bpjhtnfntkb-1765114324.html

елец

измалковский район

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елец, измалковский район, липецк, игорь артамонов