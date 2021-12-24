https://ria.ru/20211224/berbok-1765254561.html

Испугавшуюся России министра выставили на посмешище

Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии - РИА Новости, 24.12.2021

Испугавшуюся России министра выставили на посмешище

Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную "обеспокоенности" главы МИД Германии Анналены Бербок из-за обещаний Владимира Путина предпринять... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T02:04

2021-12-24T02:04

2021-12-24T09:07

в мире

германия

владимир путин

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мид германии

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную "обеспокоенности" главы МИД Германии Анналены Бербок из-за обещаний Владимира Путина предпринять "адекватные ответные военно-технические меры" в случае проведения Западом агрессивной политики.Как говорится в статье, министр при этом еще раз подчеркнула необходимость вести диалог с Москвой, используя малейшую возможность.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, ее не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница "зеленых" входит в реальную политику!" – написал пользователь Dany vda."Он собирается отключить газ! К счастью, у нас есть ветряные турбины и солнечные батареи. Экологи нас спасут…", - сыронизировал Breizh 31."Анналена Бербок пожинает только то, что сеет. Она открывает для себя дипломатию и строит из себя крутую. Но другие страны, похоже, не следуют слепо за ней. Тем лучше, она слишком молода, и ей еще предстоит проявить себя: до сих пор она не брала на себя ни одной серьезной ответственности (возглавлять партию "зеленых" — несерьезная ответственность)", - заявил Ich bin ein Berliner."Это вам ничего не напоминает? Кризис из-за размещения советских ракет на Кубе в 1962 году! Это то же самое, только теперь драма не на Кубе, а у границ России, и мы понимаем реакцию Москвы", - отметил l abominable JR."Понятно, что после многократных продвижений НАТО на восток вопреки обещаниям, данным Горбачеву, после войн, которые НАТО вела в последние 20 лет, а также после размещения американских танков в 400 километрах от Москвы, русские говорят: "С нас хватит!" И их можно понять…", - добавил Jean Mirliton.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html

https://ria.ru/20211223/posol-1765246842.html

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в мире, германия, владимир путин, нато, мид германии, россия, анналена бербок