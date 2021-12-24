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https://ria.ru/20211224/berbok-1765254561.html
Испугавшуюся России министра выставили на посмешище
Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии - РИА Новости, 24.12.2021
Испугавшуюся России министра выставили на посмешище
Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную "обеспокоенности" главы МИД Германии Анналены Бербок из-за обещаний Владимира Путина предпринять... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T02:04
2021-12-24T09:07
в мире
германия
владимир путин
нато
мид германии
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную "обеспокоенности" главы МИД Германии Анналены Бербок из-за обещаний Владимира Путина предпринять "адекватные ответные военно-технические меры" в случае проведения Западом агрессивной политики.Как говорится в статье, министр при этом еще раз подчеркнула необходимость вести диалог с Москвой, используя малейшую возможность.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, ее не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница "зеленых" входит в реальную политику!" – написал пользователь Dany vda."Он собирается отключить газ! К счастью, у нас есть ветряные турбины и солнечные батареи. Экологи нас спасут…", - сыронизировал Breizh 31."Анналена Бербок пожинает только то, что сеет. Она открывает для себя дипломатию и строит из себя крутую. Но другие страны, похоже, не следуют слепо за ней. Тем лучше, она слишком молода, и ей еще предстоит проявить себя: до сих пор она не брала на себя ни одной серьезной ответственности (возглавлять партию "зеленых" — несерьезная ответственность)", - заявил Ich bin ein Berliner."Это вам ничего не напоминает? Кризис из-за размещения советских ракет на Кубе в 1962 году! Это то же самое, только теперь драма не на Кубе, а у границ России, и мы понимаем реакцию Москвы", - отметил l abominable JR."Понятно, что после многократных продвижений НАТО на восток вопреки обещаниям, данным Горбачеву, после войн, которые НАТО вела в последние 20 лет, а также после размещения американских танков в 400 километрах от Москвы, русские говорят: "С нас хватит!" И их можно понять…", - добавил Jean Mirliton.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html
https://ria.ru/20211223/posol-1765246842.html
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в мире, германия, владимир путин, нато, мид германии, россия, анналена бербок
02:04 24.12.2021 (обновлено: 09:07 24.12.2021)
 
Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии

Читатели Le Figaro посоветовали главе МИД ФРГ Бербок думать об энергетике, а не об Украине

© REUTERS / POOL / Omer MessingerМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / POOL / Omer Messinger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Французская газета Le Figaro опубликовала статью, посвященную "обеспокоенности" главы МИД Германии Анналены Бербок из-за обещаний Владимира Путина предпринять "адекватные ответные военно-технические меры" в случае проведения Западом агрессивной политики.
Как говорится в статье, министр при этом еще раз подчеркнула необходимость вести диалог с Москвой, используя малейшую возможность.
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, ее не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница "зеленых" входит в реальную политику!" – написал пользователь Dany vda.
"Он собирается отключить газ! К счастью, у нас есть ветряные турбины и солнечные батареи. Экологи нас спасут…", - сыронизировал Breizh 31.
"Анналена Бербок пожинает только то, что сеет. Она открывает для себя дипломатию и строит из себя крутую. Но другие страны, похоже, не следуют слепо за ней. Тем лучше, она слишком молода, и ей еще предстоит проявить себя: до сих пор она не брала на себя ни одной серьезной ответственности (возглавлять партию "зеленых" — несерьезная ответственность)", - заявил Ich bin ein Berliner.
"Это вам ничего не напоминает? Кризис из-за размещения советских ракет на Кубе в 1962 году! Это то же самое, только теперь драма не на Кубе, а у границ России, и мы понимаем реакцию Москвы", - отметил l abominable JR.
"Понятно, что после многократных продвижений НАТО на восток вопреки обещаниям, данным Горбачеву, после войн, которые НАТО вела в последние 20 лет, а также после размещения американских танков в 400 километрах от Москвы, русские говорят: "С нас хватит!" И их можно понять…", - добавил Jean Mirliton.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 22:55
Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой
 
В миреГерманияВладимир ПутинНАТОМИД ГерманииРоссияАнналена Бербок
 
 
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