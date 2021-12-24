https://ria.ru/20211224/bank-1765332786.html

К упрощенной версии ВТБ Онлайн подключились 250 тысяч пользователей

К упрощенной версии ВТБ Онлайн подключились 250 тысяч пользователей - РИА Новости, 24.12.2021

К упрощенной версии ВТБ Онлайн подключились 250 тысяч пользователей

К упрощенной версии ВТБ Онлайн (4+), которая была запущена в ноябре этого года, подключились уже 250 тысяч клиентов других банков, все они могут сразу после... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:04

2021-12-24T14:04

2021-12-24T15:09

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. К упрощенной версии ВТБ Онлайн (4+), которая была запущена в ноябре этого года, подключились уже 250 тысяч клиентов других банков, все они могут сразу после регистрации в приложении совершать операции в ВТБ на сумму до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка . Упрощенная версия включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов. Она позволяет пройти регистрацию по номеру телефона, моментально получить карту банка и сразу совершать привычные операции.По данным пресс-службы, за первый месяц наиболее популярными услугами стали цифровые кредитные и дебетовые карты, а также кредит наличными. Пользователи совершили переводы на сумму 50 миллионов рублей, из них более 85% - на выпущенную цифровую Мультикарту, а также совершили свыше 5 тысяч платежей за услуги сотовой связи, интернет и т.д. на сумму более 1,8 миллиона рублей."Банковская сфера достаточно долгое время была консервативной и традиционной – чтобы получить карту или оформить кредит нужно было идти в отделение. Ускоренное развитие цифровизации сделало привычным дистанционное решение любых финансовых вопросов. Теперь даже стать клиентом другого банка для использования ряда сервисов можно удаленно. Мы предложили такую услугу одними из первых и видим ее огромный потенциал: чуть больше чем за месяц ВТБ Онлайн скачали 250 тысяч клиентов других банков. Сейчас они бесплатно тестируют наши сервисы и в перспективе смогут легко и быстро получить доступ к полному спектру наших продуктов и услуг. В следующем году мы продолжим развивать наш продукт для того, чтобы показать возможности ВТБ максимально широкому числу российских клиентов", – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

https://ria.ru/20211222/avtomatizatsiya-1764891411.html

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новости компаний - экономика, втб, россия