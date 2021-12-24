14:04 24.12.2021 (обновлено: 15:09 24.12.2021)
К упрощенной версии ВТБ Онлайн подключились 250 тысяч пользователей
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. К упрощенной версии ВТБ Онлайн (4+), которая была запущена в ноябре этого года, подключились уже 250 тысяч клиентов других банков, все они могут сразу после регистрации в приложении совершать операции в ВТБ на сумму до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка .
Упрощенная версия включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов. Она позволяет пройти регистрацию по номеру телефона, моментально получить карту банка и сразу совершать привычные операции.
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По данным пресс-службы, за первый месяц наиболее популярными услугами стали цифровые кредитные и дебетовые карты, а также кредит наличными. Пользователи совершили переводы на сумму 50 миллионов рублей, из них более 85% - на выпущенную цифровую Мультикарту, а также совершили свыше 5 тысяч платежей за услуги сотовой связи, интернет и т.д. на сумму более 1,8 миллиона рублей.
"Банковская сфера достаточно долгое время была консервативной и традиционной – чтобы получить карту или оформить кредит нужно было идти в отделение. Ускоренное развитие цифровизации сделало привычным дистанционное решение любых финансовых вопросов. Теперь даже стать клиентом другого банка для использования ряда сервисов можно удаленно. Мы предложили такую услугу одними из первых и видим ее огромный потенциал: чуть больше чем за месяц ВТБ Онлайн скачали 250 тысяч клиентов других банков. Сейчас они бесплатно тестируют наши сервисы и в перспективе смогут легко и быстро получить доступ к полному спектру наших продуктов и услуг. В следующем году мы продолжим развивать наш продукт для того, чтобы показать возможности ВТБ максимально широкому числу российских клиентов", – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.