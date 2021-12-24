https://ria.ru/20211224/avtomobili-1765427838.html

Минюст передал регионам 30 автомобилей для оказания юридической помощи

Минюст передал регионам 30 автомобилей для оказания юридической помощи - РИА Новости, 24.12.2021

Минюст передал регионам 30 автомобилей для оказания юридической помощи

Торжественное вручение мобильных офисов для оказания бесплатной юридической помощи, произведенных по заказу Минюста России, состоялось в пятницу в Нижегородской РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T22:40

2021-12-24T22:40

2021-12-24T22:41

общество

нижегородская область

министерство юстиции рф (минюст россии)

группа газ

михаил мишустин

россия

максим бесхмельницын

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Торжественное вручение мобильных офисов для оказания бесплатной юридической помощи, произведенных по заказу Минюста России, состоялось в пятницу в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Мобильные офисы созданы на базе машин "ГАЗель NEXT". Они представляют собой рассчитанные на автономную работу кабинеты, где организована рабочая зона для персонала и зона для приема граждан."Региональные Госюрбюро теперь будут оказывать бесплатную юридическую помощь населению с использованием мобильных офисов. Сегодня были переданы 30 подобных автомобилей, которые отправились в 30 регионов России, среди которых и Нижегородская область", - говорится в сообщении.Принимавший участие в церемонии передачи автомобилей заместитель министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын отметил, что в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда денег на закупку передвижных мобильных комплексов для оказания бесплатной юридической помощи в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, автомобили могут использоваться во время чрезвычайных ситуаций, когда требуется немедленно выехать на место происшествия и оказать юридическую помощь."Важно, что мы с самого начала планировали закупать автомобили на базе отечественного производителя, выбрали ГАЗ и не сомневаемся, что на данный момент - это лучшее решение. Пока закупили 30 автомобилей, в следующем году машинами будут обеспечены все субъекты РФ", - цитирует пресс-служба слова министра.В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников подчеркнул, что эти автомобили нужны, чтобы бесплатная юридическая помощь сама шла к людям. "Политика руководства России - обеспечить каждого гражданина, вне зависимости от места проживания, всем спектром услуг, включая юридические. Это планомерная работа правительства страны и регионов. Нижегородское Госюрбюро создано всего год назад, но за это время достигнуты достойные результаты: бесплатную юридическую помощь получило более 1800 человек. Спасибо Минюсту РФ за то, что нашу область включили в проект, а нижегородское Госюрбюро получило автомобили одним из первых", - сказал Банников.Руководитель Госюрбюро Нижегородской области Максим Фомичев отметил, что полученный организацией передвижной пункт позволит получить помощь юристов в самых труднодоступных уголках Нижегородской области. "Государственная бесплатная юридическая помощь в современной России является новейшим драйвером роста доверия населения к качеству оказания государственных услуг и решения острых социальных вопросов в пределах компетенций Госюрбюро Нижегородской области", - сказал Фомичев.Как отметил директор Горьковского автозавода Андрей Софонов, конструкция автомобиля "ГАЗель NEXT" позволяет производить на его базе большое количество спецтехники для решения самых разных задач, в том числе многофункциональные мобильные офисы, где предусмотрено все необходимое для работы.

https://ria.ru/20211224/isk-1765366839.html

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общество, нижегородская область, министерство юстиции рф (минюст россии), группа газ, михаил мишустин, россия, максим бесхмельницын