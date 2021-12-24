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Туризм
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Авиакомпании отменяют рождественские рейсы из-за изоляции сотрудников
Авиакомпании отменяют рождественские рейсы из-за изоляции сотрудников - РИА Новости, 24.12.2021
Авиакомпании отменяют рождественские рейсы из-за изоляции сотрудников
Зарубежные авиакомпании отменяют рейсы из-за изоляции сотрудников, так, около 80 полетов сорвалось в Австралии в канун Рождества в связи с мерами против... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:41
2021-12-24T11:41
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Зарубежные авиакомпании отменяют рейсы из-за изоляции сотрудников, так, около 80 полетов сорвалось в Австралии в канун Рождества в связи с мерами против COVID-19, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на представителя аэропорта в Сиднее.Авиакомпания Jetstar подтвердила, что многим ее сотрудникам пришлось уйти на изоляцию, что отразилось на графике полетов. "Мы вынуждены делать поправки в последний момент", — приводит ABC слова представителя аэропорта.Телеканал цитирует также слова эпидемиолога о том, что придется столкнуться с "массовыми перебоями" в ближайшие месяцы.Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines отменила в канун Рождества более 100 рейсов из-за нехватки персонала из-за роста заболеваемости COVID-19.Lufthansa отозвала шесть самолетов в США с 23 по 26 декабря, включая рейсы в Чикаго, Бостон и Вашингтон, а также в Японию.
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мельбурн, сидней, австралия, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:41 24.12.2021
 
Авиакомпании отменяют рождественские рейсы из-за изоляции сотрудников

Около 80 рейсов отменены в Австралии в Рождество из-за изоляции персонала авиакомпаний

© REUTERS / AAP Image/James Gourley Пассажир в защитном костюме в аэропорту Сиднея
Пассажир в защитном костюме в аэропорту Сиднея - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / AAP Image/James Gourley
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Зарубежные авиакомпании отменяют рейсы из-за изоляции сотрудников, так, около 80 полетов сорвалось в Австралии в канун Рождества в связи с мерами против COVID-19, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на представителя аэропорта в Сиднее.
Авиакомпания Jetstar подтвердила, что многим ее сотрудникам пришлось уйти на изоляцию, что отразилось на графике полетов. "Мы вынуждены делать поправки в последний момент", — приводит ABC слова представителя аэропорта.
Телеканал цитирует также слова эпидемиолога о том, что придется столкнуться с "массовыми перебоями" в ближайшие месяцы.
Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines отменила в канун Рождества более 100 рейсов из-за нехватки персонала из-за роста заболеваемости COVID-19.
Lufthansa отозвала шесть самолетов в США с 23 по 26 декабря, включая рейсы в Чикаго, Бостон и Вашингтон, а также в Японию.
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ТуризмМельбурнСиднейАвстралияНовости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристыТуризмКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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