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Авиакомпании отменяют рождественские рейсы из-за изоляции сотрудников

Авиакомпании отменяют рождественские рейсы из-за изоляции сотрудников - РИА Новости, 24.12.2021

Авиакомпании отменяют рождественские рейсы из-за изоляции сотрудников

Зарубежные авиакомпании отменяют рейсы из-за изоляции сотрудников, так, около 80 полетов сорвалось в Австралии в канун Рождества в связи с мерами против... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:41

2021-12-24T11:41

2021-12-24T11:41

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Зарубежные авиакомпании отменяют рейсы из-за изоляции сотрудников, так, около 80 полетов сорвалось в Австралии в канун Рождества в связи с мерами против COVID-19, сообщает в пятницу телеканал ABC со ссылкой на представителя аэропорта в Сиднее.Авиакомпания Jetstar подтвердила, что многим ее сотрудникам пришлось уйти на изоляцию, что отразилось на графике полетов. "Мы вынуждены делать поправки в последний момент", — приводит ABC слова представителя аэропорта.Телеканал цитирует также слова эпидемиолога о том, что придется столкнуться с "массовыми перебоями" в ближайшие месяцы.Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines отменила в канун Рождества более 100 рейсов из-за нехватки персонала из-за роста заболеваемости COVID-19.Lufthansa отозвала шесть самолетов в США с 23 по 26 декабря, включая рейсы в Чикаго, Бостон и Вашингтон, а также в Японию.

https://ria.ru/20211101/covid-19-1757205329.html

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