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В Киеве заявили, что Россию и СССР "придумали" украинцы

В Киеве заявили, что Российскую империю и СССР "придумали" украинцы - РИА Новости, 24.12.2021

В Киеве заявили, что Россию и СССР "придумали" украинцы

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что Россию и СССР придумали украинцы. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:33

2021-12-24T15:33

2021-12-24T15:45

политика

иван мазепа

украина

ссср

российская империя

алексей арестович

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что Россию и СССР придумали украинцы.Как рассказал чиновник, в Советском Союзе было очень много героев с фамилией на "-енко", а в лучшие годы страной правил "днепропетровский клан". Кроме того, по мнению Арестовича, создателем Российской империи был выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа (предал царя Петра I и перешел на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны. — Прим. ред.).Киевские государственные деятели и чиновники регулярно выступают с неоднозначными заявлениями. Так, бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко считает, что именно Украина развалила СССР с помощью референдума. По его словам, таким образом жители республики ответили на "унижения на протяжении тысячи лет". Савченко призвал соотечественников "гордиться" своим вкладом в дело распада государства.

https://ria.ru/20211223/razdel-1765159614.html

украина

ссср

российская империя

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политика, иван мазепа, украина, ссср, российская империя, алексей арестович