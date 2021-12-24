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В Киеве заявили, что Россию и СССР "придумали" украинцы
В Киеве заявили, что Российскую империю и СССР "придумали" украинцы - РИА Новости, 24.12.2021
В Киеве заявили, что Россию и СССР "придумали" украинцы
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что Россию и СССР придумали украинцы. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:33
2021-12-24T15:45
политика
иван мазепа
украина
ссср
российская империя
алексей арестович
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что Россию и СССР придумали украинцы.Как рассказал чиновник, в Советском Союзе было очень много героев с фамилией на "-енко", а в лучшие годы страной правил "днепропетровский клан". Кроме того, по мнению Арестовича, создателем Российской империи был выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа (предал царя Петра I и перешел на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны. — Прим. ред.).Киевские государственные деятели и чиновники регулярно выступают с неоднозначными заявлениями. Так, бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко считает, что именно Украина развалила СССР с помощью референдума. По его словам, таким образом жители республики ответили на "унижения на протяжении тысячи лет". Савченко призвал соотечественников "гордиться" своим вкладом в дело распада государства.
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политика, иван мазепа, украина, ссср, российская империя, алексей арестович
15:33 24.12.2021 (обновлено: 15:45 24.12.2021)
 
В Киеве заявили, что Российскую империю и СССР "придумали" украинцы

Советник главы офиса Зеленского заявил, что украинцы "придумали" Россию и СССР

© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что Россию и СССР придумали украинцы.
"Мы авторы этих двух империй", — утверждает он.
Как рассказал чиновник, в Советском Союзе было очень много героев с фамилией на "-енко", а в лучшие годы страной правил "днепропетровский клан". Кроме того, по мнению Арестовича, создателем Российской империи был выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа (предал царя Петра I и перешел на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны. — Прим. ред.).
Киевские государственные деятели и чиновники регулярно выступают с неоднозначными заявлениями. Так, бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко считает, что именно Украина развалила СССР с помощью референдума. По его словам, таким образом жители республики ответили на "унижения на протяжении тысячи лет". Савченко призвал соотечественников "гордиться" своим вкладом в дело распада государства.
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ПолитикаИван МазепаУкраинаСССРРоссийская империяАлексей Арестович
 
 
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