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Суд арестовал мать, оставившую детей в овраге в Саратовской области
Суд арестовал мать, оставившую детей в овраге в Саратовской области - РИА Новости, 24.12.2021
Суд арестовал мать, оставившую детей в овраге в Саратовской области
Суд арестовал на два месяца жительницу саратовского села, оставившую на морозе в овраге двоих детей, один из которых погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:32
2021-12-24T14:33
происшествия
саратовская область
аткарский район
энгельс
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 24 дек – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жительницу саратовского села, оставившую на морозе в овраге двоих детей, один из которых погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.В среду днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался, девочка выжила, но остается в реанимации. По информации администрации района, дети были на морозе без верхней одежды.По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на непослушание, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем дочери. В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс, считает СК. Она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении. По данным СК, женщина раскаялась в содеянном."Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 21 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211223/deti-1765209303.html
саратовская область
аткарский район
энгельс
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Показания совершившей преступление в отношении собственных детей в Саратовской области. Кадры СК РФ
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происшествия, саратовская область, аткарский район, энгельс, следственный комитет россии (ск рф)
14:32 24.12.2021 (обновлено: 14:33 24.12.2021)
 
Суд арестовал мать, оставившую детей в овраге в Саратовской области

Суд арестовал мать, придушившую детей и оставившую их в овраге в Саратовской области

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
САМАРА, 24 дек – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жительницу саратовского села, оставившую на морозе в овраге двоих детей, один из которых погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.
В среду днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался, девочка выжила, но остается в реанимации. По информации администрации района, дети были на морозе без верхней одежды.
По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на непослушание, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем дочери. В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс, считает СК. Она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении. По данным СК, женщина раскаялась в содеянном.
"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 21 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Показания совершившей преступление в отношении собственных детей в Саратовской области. Кадры СК РФ
23 декабря, 18:43
Мать, оставившая детей в овраге, дает разные показания
 
ПроисшествияСаратовская областьАткарский районЭнгельсСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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