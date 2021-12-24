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В Воронежской области военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене
В Воронежской области военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене - РИА Новости, 24.12.2021
В Воронежской области военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене
В Воронежской области военнослужащего арестовали по подозрению в работе на украинскую разведку, сообщила ФСБ. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:16
2021-12-24T14:16
2021-12-24T15:26
воронежская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Воронежской области военнослужащего арестовали по подозрению в работе на украинскую разведку, сообщила ФСБ."Сотрудниками ФСБ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", задержан военнослужащий Западного военного округа", — говорится в пресс-релизе Центра общественных связей службы.По версии следствия, он передавал украинским спецслужбам данные о российской армии, "утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности государства".Фигуранта арестовал Воронежский гарнизонный военный суд.Судебные слушания по делам о госизмене проходят в закрытом режиме, так как материалы в них, как правило, маркированы грифом "секретно". Максимальное наказание по 275-й статье — двадцать лет колонии.
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воронежская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, происшествия, украина, россия
14:16 24.12.2021 (обновлено: 15:26 24.12.2021)
В Воронежской области военнослужащего арестовали по подозрению в госизмене
В Воронежской области арестовали военнослужащего Западного ВО по подозрению в госизмене