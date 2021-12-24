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Религия
https://ria.ru/20211224/antisemitizm-1765316526.html
Израиль обеспокоен волной антисемитизма в Европе, заявил глава МИД
Израиль обеспокоен волной антисемитизма в Европе, заявил глава МИД - РИА Новости, 24.12.2021
Израиль обеспокоен волной антисемитизма в Европе, заявил глава МИД
Израиль обеспокоен волной антисемитизма в Европе и уделяет приоритетное значение безопасности еврейских общин, заявил глава израильского МИД Яир Лапид. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:04
2021-12-24T13:05
религия
в мире
израиль
европа
германия
здоровье - общество
welt
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Израиль обеспокоен волной антисемитизма в Европе и уделяет приоритетное значение безопасности еврейских общин, заявил глава израильского МИД Яир Лапид."Израиль глубоко обеспокоен опасной волной антисемитизма, которую мы наблюдаем сегодня по всей Европе, включая Германию. Безопасность еврейских общин - приоритет для Израиля", - сказал министр в интервью германскому изданию Welt.Политик также поблагодарил власти Германии за решительные шаги, направленные на борьбу с антисемитизмом во всех его проявлениях, и выразил надежду на сотрудничество с новым правительством по этому вопросу. При этом министр не ответил на вопрос издания, не побоялся бы он носить в Германии кипу после атак вроде нападения на синагогу в городе Галле.В октябре 2019 года в Галле мужчина открыл стрельбу у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там бойню.
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в мире, израиль, европа, германия, здоровье - общество, welt, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
13:04 24.12.2021 (обновлено: 13:05 24.12.2021)
 

Израиль обеспокоен волной антисемитизма в Европе, заявил глава МИД

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Израиль обеспокоен волной антисемитизма в Европе и уделяет приоритетное значение безопасности еврейских общин, заявил глава израильского МИД Яир Лапид.
"Израиль глубоко обеспокоен опасной волной антисемитизма, которую мы наблюдаем сегодня по всей Европе, включая Германию. Безопасность еврейских общин - приоритет для Израиля", - сказал министр в интервью германскому изданию Welt.
Политик также поблагодарил власти Германии за решительные шаги, направленные на борьбу с антисемитизмом во всех его проявлениях, и выразил надежду на сотрудничество с новым правительством по этому вопросу. При этом министр не ответил на вопрос издания, не побоялся бы он носить в Германии кипу после атак вроде нападения на синагогу в городе Галле.
В октябре 2019 года в Галле мужчина открыл стрельбу у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там бойню.
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РелигияВ миреИзраильЕвропаГерманияЗдоровье - ОбществоWeltЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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