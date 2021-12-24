https://ria.ru/20211224/android-1765350543.html

Рассекречена первая особенность будущей ОС Android 13

Рассекречена первая особенность будущей ОС Android 13 - РИА Новости, 24.12.2021

Рассекречена первая особенность будущей ОС Android 13

Следующая версия операционной системы Android получит новую языковую опцию. Об этом сообщает портал AndroidPolice. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:25

2021-12-24T15:25

2021-12-24T15:25

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Следующая версия операционной системы Android получит новую языковую опцию. Об этом сообщает портал AndroidPolice.Функция под названием Panlingual появится в Android 13. Она позволит пользователю выбрать отдельный язык для любого приложения. Это пригодится тому, кто хорошо разговаривает на нескольких языках или учит новый язык.Сейчас Android не поддерживает на уровне системы выбора языка, хотя в стороннем софте иногда встречается подобное решение. От самих приложений потребуется наличие встроенных в них языковых пакетов: то есть, даже с появлением Panlingual англоязычный софт без русификации останется с изначальным языком.Android 13 придет на смену только недавно представленной 12-й версии "зеленого робота". Ожидается, что Google представит новую ОС осенью 2022 года.

https://ria.ru/20211017/android-1754788374.html

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