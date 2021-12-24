https://ria.ru/20211224/amerika-1765324599.html

Американцы тешатся фантазиями о нападении на Россию с Черного моря

В США пригрозили нанести удар по России с Черного моря - РИА Новости, 24.12.2021

Американцы тешатся фантазиями о нападении на Россию с Черного моря

Соединенные Штаты в состоянии нанести по России серьезный удар с Черного моря в случае ее "вторжения" на Украину, заявил обозреватель The National Interest Крис РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:34

2021-12-24T13:34

2021-12-24T17:40

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты в состоянии нанести по России серьезный удар с Черного моря в случае ее "вторжения" на Украину, заявил обозреватель The National Interest Крис Осборн.Автор статьи призвал использовать против Москвы не только сухопутные, но и морские силы, напомнив о таких американских военных разработках, как ракеты Tactical Tomahawk."Тяжелая и точная огневая мощь, такая как ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок и кораблей, может нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы", — утверждает Осборн.Также американский эксперт, ранее работавший в Пентагоне, в канцелярии помощника министра обороны по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий, предложил использовать против Москвы авианосцы F-35 моделей C и B."Большая масса российских сухопутных войск может оказаться уязвимой для крупной авианосной кампании при условии достижения превосходства в воздухе. В России эксплуатируются истребители-невидимки пятого поколения Су-57 . Но существуют ли они в достаточном количестве, чтобы оказать реальное влияние?" — заявил он.Главной целью удара с Черного моря Осборн назвал отвлечение внимания Москвы в случае "удара по Украине"."Флот США, вероятно, имеет морское превосходство над русскими, а высадка морской пехоты может привести к конфликту на два фронта. <…> Если будет создан какой-либо плацдарм, он также может обеспечить коридор доступа для дополнительных вооруженных сил, таких как десантные машины и другие платформы", — подытожил автор статьи.Киев и западные страны в последнее время заявляют, что обеспокоены "агрессивными действиями" России у границ Украины. Москва эти обвинения отвергает.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.

https://ria.ru/20211224/nato-1765318225.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/ssha-1765315953.html

https://ria.ru/20211224/voyna-1765287149.html

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