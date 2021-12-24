https://ria.ru/20211224/amerika-1765324599.html
Американцы тешатся фантазиями о нападении на Россию с Черного моря
В США пригрозили нанести удар по России с Черного моря - РИА Новости, 24.12.2021
Американцы тешатся фантазиями о нападении на Россию с Черного моря
Соединенные Штаты в состоянии нанести по России серьезный удар с Черного моря в случае ее "вторжения" на Украину, заявил обозреватель The National Interest Крис РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:34
2021-12-24T13:34
2021-12-24T17:40
технологии
сша
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f-35
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су-57
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты в состоянии нанести по России серьезный удар с Черного моря в случае ее "вторжения" на Украину, заявил обозреватель The National Interest Крис Осборн.Автор статьи призвал использовать против Москвы не только сухопутные, но и морские силы, напомнив о таких американских военных разработках, как ракеты Tactical Tomahawk."Тяжелая и точная огневая мощь, такая как ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок и кораблей, может нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы", — утверждает Осборн.Также американский эксперт, ранее работавший в Пентагоне, в канцелярии помощника министра обороны по вопросам снабжения, материально-технического обеспечения и технологий, предложил использовать против Москвы авианосцы F-35 моделей C и B."Большая масса российских сухопутных войск может оказаться уязвимой для крупной авианосной кампании при условии достижения превосходства в воздухе. В России эксплуатируются истребители-невидимки пятого поколения Су-57 . Но существуют ли они в достаточном количестве, чтобы оказать реальное влияние?" — заявил он.Главной целью удара с Черного моря Осборн назвал отвлечение внимания Москвы в случае "удара по Украине"."Флот США, вероятно, имеет морское превосходство над русскими, а высадка морской пехоты может привести к конфликту на два фронта. <…> Если будет создан какой-либо плацдарм, он также может обеспечить коридор доступа для дополнительных вооруженных сил, таких как десантные машины и другие платформы", — подытожил автор статьи.Киев и западные страны в последнее время заявляют, что обеспокоены "агрессивными действиями" России у границ Украины. Москва эти обвинения отвергает.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.
https://ria.ru/20211224/nato-1765318225.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/ssha-1765315953.html
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технологии, сша, москва, f-35, нато, министерство обороны сша, су-57, россия
13:34 24.12.2021 (обновлено: 17:40 24.12.2021)
В США пригрозили нанести удар по России с Черного моря
National Interest: США могут нанести мощный удар по российским войскам с Черного моря