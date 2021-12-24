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В ГД предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
В ГД предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов - РИА Новости, 24.12.2021
В ГД предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T07:38
2021-12-24T07:38
общество
владимир путин
здоровье - общество
султан хамзаев
трезвая россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.Как отметил Хамзаев, во время пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин заявил, что вопрос здоровьесбережения нации, сохранения и укрепления демографии - тема геополитического значения. К сожалению, факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы, отметил он."Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов", - сказал Хамзаев РИА Новости.Он также напомнил, что употребление алкогольной продукции является катализатором многих социальных бед, например увеличения смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращения рождаемости и ухудшения генофонда.По данным федерального проекта "Трезвая Россия", в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи - доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом, заключил Хамзаев.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, султан хамзаев, трезвая россия
07:38 24.12.2021
 
В ГД предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

Депутат ГД Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Fotolia / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что в России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.
Как отметил Хамзаев, во время пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин заявил, что вопрос здоровьесбережения нации, сохранения и укрепления демографии - тема геополитического значения. К сожалению, факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы, отметил он.
"Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Он также напомнил, что употребление алкогольной продукции является катализатором многих социальных бед, например увеличения смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращения рождаемости и ухудшения генофонда.
По данным федерального проекта "Трезвая Россия", в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи - доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом, заключил Хамзаев.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
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ОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоСултан ХамзаевТрезвая Россия
 
 
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