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Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2021
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения и заявил, что дорожит товарищескими отношениями и... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:05
2021-12-24T11:21
политика
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения и заявил, что дорожит товарищескими отношениями и будет рад продолжению совместной работы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Алиев отмечает в пятницу 60-летие."Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.Глава РФ подчеркнул, что Алиев пользуется авторитетом среди соотечественников и на международной арене "как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях".Президент отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в экономической, социальной и других сферах.Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который также был президентом Азербайджана. Ильхам Алиев четырежды побеждал на выборах президента.
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политика, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия
10:05 24.12.2021 (обновлено: 11:21 24.12.2021)
 
Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент Путин направил главе Азербайджана поздравление с днем рождения

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения и заявил, что дорожит товарищескими отношениями и будет рад продолжению совместной работы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Алиев отмечает в пятницу 60-летие.
"Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.
Глава РФ подчеркнул, что Алиев пользуется авторитетом среди соотечественников и на международной арене "как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях".
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Президент отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в экономической, социальной и других сферах.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который также был президентом Азербайджана. Ильхам Алиев четырежды побеждал на выборах президента.
 
ПолитикаВладимир ПутинИльхам АлиевАзербайджанРоссия
 
 
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