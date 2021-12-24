10:05 24.12.2021 (обновлено: 11:21 24.12.2021)
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент Путин направил главе Азербайджана поздравление с днем рождения
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения и заявил, что дорожит товарищескими отношениями и будет рад продолжению совместной работы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Алиев отмечает в пятницу 60-летие.
"Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.
Глава РФ подчеркнул, что Алиев пользуется авторитетом среди соотечественников и на международной арене "как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях".
Президент отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в экономической, социальной и других сферах.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который также был президентом Азербайджана. Ильхам Алиев четырежды побеждал на выборах президента.