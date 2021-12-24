https://ria.ru/20211224/aliev-1765277787.html

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2021

Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения и заявил, что дорожит товарищескими отношениями и... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:05

2021-12-24T10:05

2021-12-24T11:21

политика

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения и заявил, что дорожит товарищескими отношениями и будет рад продолжению совместной работы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Алиев отмечает в пятницу 60-летие."Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.Глава РФ подчеркнул, что Алиев пользуется авторитетом среди соотечественников и на международной арене "как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях".Президент отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в экономической, социальной и других сферах.Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который также был президентом Азербайджана. Ильхам Алиев четырежды побеждал на выборах президента.

https://ria.ru/20211223/karabakh-1765050913.html

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политика, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия