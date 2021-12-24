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Агутин и Jony перепели хиты друг друга

Агутин и Jony перепели хиты друг друга - РИА Новости, 24.12.2021

Агутин и Jony перепели хиты друг друга

Леонид Агутин и Jony перепели хиты друг друга. Кавер-версии песен "На сиреневой луне" и "Ты беспощадна" появились в профилях артистов в социальных сетях. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:17

2021-12-24T13:17

2021-12-24T13:17

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Леонид Агутин и Jony перепели хиты друг друга. Кавер-версии песен "На сиреневой луне" и "Ты беспощадна" появились в профилях артистов в социальных сетях.Агутин признался, что воспринял идею обмена песнями с энтузиазмом, но ему было важно, с кем именно осуществить эту идею.Агутин добавил, что договор об обмене песнями произошел прямо в самолете.Сам Jony в Instagram поблагодарил певца за творчество и "огромный вклад в музыку".Ранее свой совместный трек "Башня" представили Даня Милохин и Илья Лагутенко.

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шоу-бизнес, леонид агутин, знаменитости