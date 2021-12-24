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Шоубиз
https://ria.ru/20211224/agutin-1765302739.html
Агутин и Jony перепели хиты друг друга
Агутин и Jony перепели хиты друг друга - РИА Новости, 24.12.2021
Агутин и Jony перепели хиты друг друга
Леонид Агутин и Jony перепели хиты друг друга. Кавер-версии песен "На сиреневой луне" и "Ты беспощадна" появились в профилях артистов в социальных сетях. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:17
2021-12-24T13:17
шоубиз
шоу-бизнес
леонид агутин
знаменитости
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Леонид Агутин и Jony перепели хиты друг друга. Кавер-версии песен "На сиреневой луне" и "Ты беспощадна" появились в профилях артистов в социальных сетях.Агутин признался, что воспринял идею обмена песнями с энтузиазмом, но ему было важно, с кем именно осуществить эту идею.Агутин добавил, что договор об обмене песнями произошел прямо в самолете.Сам Jony в Instagram поблагодарил певца за творчество и "огромный вклад в музыку".Ранее свой совместный трек "Башня" представили Даня Милохин и Илья Лагутенко.
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шоу-бизнес, леонид агутин, знаменитости
13:17 24.12.2021
 
Агутин и Jony перепели хиты друг друга

Агутин и Jony перепели хиты друг друга "На сиреневой луне" и "Ты беспощадна":

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛеонид Агутин и Jony
Леонид Агутин и Jony - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Леонид Агутин и Jony перепели хиты друг друга. Кавер-версии песен "На сиреневой луне" и "Ты беспощадна" появились в профилях артистов в социальных сетях.
Агутин признался, что воспринял идею обмена песнями с энтузиазмом, но ему было важно, с кем именно осуществить эту идею.

"Обратил внимание на JONY. Редкий экземпляр, подумал я! Музыка современная, подача новая, школа и возможности вокальные широкодиапазонные! И тембральный окрас голоса, и пластичность звучания — выше всяких похвал. В общем, сказал, договаривайтесь с этим парнем", – написал Леонид.

Агутин добавил, что договор об обмене песнями произошел прямо в самолете.

"Встретились в Сочи в аэропорту и уже в самолете ударили по рукам: делаем! Я выбирал песни несколько дней. Никак не мог остановиться на одной: многие нравились. В результате объединил три песни в один кавер", – заключил Леонид.

Сам Jony в Instagram поблагодарил певца за творчество и "огромный вклад в музыку".
Ранее свой совместный трек "Башня" представили Даня Милохин и Илья Лагутенко.
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