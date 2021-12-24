https://ria.ru/20211224/agrarii-1765333379.html

Глава Приамурья наградил лучших аграриев по итогам 2021 года

Глава Приамурья наградил лучших аграриев по итогам 2021 года - РИА Новости, 24.12.2021

Глава Приамурья наградил лучших аграриев по итогам 2021 года

Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил лучших аграриев по итогам 2021 года, мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщает... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:07

2021-12-24T14:07

2021-12-24T14:07

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил лучших аграриев по итогам 2021 года, мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщает правительство региона.Орлов отметил, что год для аграриев был непростым – из-за летнего паводка пострадали посевы на более чем 50 тысячах гектаров, эти потери, по его словам, будут компенсированы благодаря поступившей помощи из Резервного фонда правительства РФ."В целом же год оказался достаточно успешным. У нас хорошие показатели по урожайности: 1175 тысяч тонн сои (урожайность превысила показатель прошлого года на 20%) и 452 тысячи тонн зерновых культур. Хорошие темпы набраны и в животноводстве. Перед нами стоит стратегическая задача выйти на стопроцентное обеспечение молоком. Для этого у нас реализуется сразу несколько проектов, и мы оказываем им поддержку", - отметил Орлов, его слова приводятся в сообщении.Он подчеркнул, что очень важное для Приамурья направление – это переработка сои. По итогам 2021 года ООО "Маслоэкстракционный завод "Амурский", единственный производитель в РФ изолята соевого белка, произведет около 3 тысяч тонн высокотехнологичного ориентированного на экспорт продукта. Это в 3,8 раза больше по сравнению с 2020 годом."Для привлечения кадров у нас разработаны дополнительные меры поддержки. Со следующего года будем субсидировать часть затрат на строительство нового жилья для сельхозтоваропроизводителей. Поддержим те предприятия, которые готовы строить жилье для своих работников. В текущем году из 5 миллиардов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства, 1,3 миллиарда рублей – это средства областного бюджета, что в 2 раза выше уровня 2020 года", - сказал Орлов.Он поблагодарил амурских аграриев за непростой труд и пожелал им дальнейших успехов.Серебряной медалью "За вклад в развитие АПК России" награждена начальник бройлерного цеха ООО "Амурский бройлер" Валентина Фефелова.Звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России" было присвоено оператору машинного доения акционерного общества "Димское" Светлане Григоренко и генеральному директору ООО "Амур" Владимиру Бобрикову. Почетные грамоты правительства Амурской области получили генеральный директор ЗАО "Агрофирма АНК" Павел Инюточкин, генеральный директор ООО "Амурский бройлер" Андрей Михайлов, генеральный директор ООО "Приамурье" Александр Кочетков.Благодарность губернатора Амурской области получила директор ООО "Амурский партизан" Надежда Степаненко. Также награжден генеральный директор ООО "Амурагроцентр" Александр Сарапкин.

https://ria.ru/20211220/priamure-1764489088.html

https://ria.ru/20211216/pavodki-1764039076.html

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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор), россия