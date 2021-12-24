Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211224/agrarii-1765333379.html
Глава Приамурья наградил лучших аграриев по итогам 2021 года
Глава Приамурья наградил лучших аграриев по итогам 2021 года - РИА Новости, 24.12.2021
Глава Приамурья наградил лучших аграриев по итогам 2021 года
Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил лучших аграриев по итогам 2021 года, мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщает... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:07
2021-12-24T14:07
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил лучших аграриев по итогам 2021 года, мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщает правительство региона.Орлов отметил, что год для аграриев был непростым – из-за летнего паводка пострадали посевы на более чем 50 тысячах гектаров, эти потери, по его словам, будут компенсированы благодаря поступившей помощи из Резервного фонда правительства РФ."В целом же год оказался достаточно успешным. У нас хорошие показатели по урожайности: 1175 тысяч тонн сои (урожайность превысила показатель прошлого года на 20%) и 452 тысячи тонн зерновых культур. Хорошие темпы набраны и в животноводстве. Перед нами стоит стратегическая задача выйти на стопроцентное обеспечение молоком. Для этого у нас реализуется сразу несколько проектов, и мы оказываем им поддержку", - отметил Орлов, его слова приводятся в сообщении.Он подчеркнул, что очень важное для Приамурья направление – это переработка сои. По итогам 2021 года ООО "Маслоэкстракционный завод "Амурский", единственный производитель в РФ изолята соевого белка, произведет около 3 тысяч тонн высокотехнологичного ориентированного на экспорт продукта. Это в 3,8 раза больше по сравнению с 2020 годом."Для привлечения кадров у нас разработаны дополнительные меры поддержки. Со следующего года будем субсидировать часть затрат на строительство нового жилья для сельхозтоваропроизводителей. Поддержим те предприятия, которые готовы строить жилье для своих работников. В текущем году из 5 миллиардов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства, 1,3 миллиарда рублей – это средства областного бюджета, что в 2 раза выше уровня 2020 года", - сказал Орлов.Он поблагодарил амурских аграриев за непростой труд и пожелал им дальнейших успехов.Серебряной медалью "За вклад в развитие АПК России" награждена начальник бройлерного цеха ООО "Амурский бройлер" Валентина Фефелова.Звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России" было присвоено оператору машинного доения акционерного общества "Димское" Светлане Григоренко и генеральному директору ООО "Амур" Владимиру Бобрикову. Почетные грамоты правительства Амурской области получили генеральный директор ЗАО "Агрофирма АНК" Павел Инюточкин, генеральный директор ООО "Амурский бройлер" Андрей Михайлов, генеральный директор ООО "Приамурье" Александр Кочетков.Благодарность губернатора Амурской области получила директор ООО "Амурский партизан" Надежда Степаненко. Также награжден генеральный директор ООО "Амурагроцентр" Александр Сарапкин.
https://ria.ru/20211220/priamure-1764489088.html
https://ria.ru/20211216/pavodki-1764039076.html
https://ria.ru/20211207/sportzaly-1762521245.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b26c98a977b6ab317fdcee501b6ca0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, амурская область, василий орлов (губернатор), россия
14:07 24.12.2021
 
Глава Приамурья наградил лучших аграриев по итогам 2021 года

Глава Амурской области Орлов наградил лучших аграриев по итогам 2021 года

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил лучших аграриев по итогам 2021 года, мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщает правительство региона.
Орлов отметил, что год для аграриев был непростым – из-за летнего паводка пострадали посевы на более чем 50 тысячах гектаров, эти потери, по его словам, будут компенсированы благодаря поступившей помощи из Резервного фонда правительства РФ.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 08:25Амурская область
В Приамурье откроются 29 "Точек роста"
"В целом же год оказался достаточно успешным. У нас хорошие показатели по урожайности: 1175 тысяч тонн сои (урожайность превысила показатель прошлого года на 20%) и 452 тысячи тонн зерновых культур. Хорошие темпы набраны и в животноводстве. Перед нами стоит стратегическая задача выйти на стопроцентное обеспечение молоком. Для этого у нас реализуется сразу несколько проектов, и мы оказываем им поддержку", - отметил Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что очень важное для Приамурья направление – это переработка сои. По итогам 2021 года ООО "Маслоэкстракционный завод "Амурский", единственный производитель в РФ изолята соевого белка, произведет около 3 тысяч тонн высокотехнологичного ориентированного на экспорт продукта. Это в 3,8 раза больше по сравнению с 2020 годом.
"Для привлечения кадров у нас разработаны дополнительные меры поддержки. Со следующего года будем субсидировать часть затрат на строительство нового жилья для сельхозтоваропроизводителей. Поддержим те предприятия, которые готовы строить жилье для своих работников. В текущем году из 5 миллиардов рублей, направленных на развитие сельского хозяйства, 1,3 миллиарда рублей – это средства областного бюджета, что в 2 раза выше уровня 2020 года", - сказал Орлов.
Река Зея во время сброса воды Зейской ГЭС в Амурской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 13:33Амурская область
В Приамурье определят зоны, где запретят строить жилье из-за паводка
Он поблагодарил амурских аграриев за непростой труд и пожелал им дальнейших успехов.
Серебряной медалью "За вклад в развитие АПК России" награждена начальник бройлерного цеха ООО "Амурский бройлер" Валентина Фефелова.
Звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России" было присвоено оператору машинного доения акционерного общества "Димское" Светлане Григоренко и генеральному директору ООО "Амур" Владимиру Бобрикову. Почетные грамоты правительства Амурской области получили генеральный директор ЗАО "Агрофирма АНК" Павел Инюточкин, генеральный директор ООО "Амурский бройлер" Андрей Михайлов, генеральный директор ООО "Приамурье" Александр Кочетков.
Благодарность губернатора Амурской области получила директор ООО "Амурский партизан" Надежда Степаненко. Также награжден генеральный директор ООО "Амурагроцентр" Александр Сарапкин.
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 11:45Амурская область
В Приамурье обновят спортзалы в школах восьми сел в 2022 году
 
Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
22:48ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян
Лента новостейМолния
СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйстваЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян