https://ria.ru/20211224/abkhaziya-1765326208.html

Россия следит за ситуацией в Абхазии, заявила Захарова

Россия следит за ситуацией в Абхазии, заявила Захарова - РИА Новости, 24.12.2021

Россия следит за ситуацией в Абхазии, заявила Захарова

Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:38

2021-12-24T13:38

2021-12-24T13:38

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Острота положения дел после 21 декабря, как мы видим, постепенно идет на спад", - заявила Захарова на брифинге.Она напомнила, что "наши страны последовательно выстраивают и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения". "Остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела", - отметила она.Что касается двустороннего взаимодействия в вопросах обороны и безопасности, охраны границ, то Россия "надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, в которых, как вы понимаете, заинтересованы обе наши страны", отметила Захарова.Абхазская оппозиция 21 декабря устроила митинг в центре Сухума, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. Позднее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителей власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотического союза Абхазии".

https://ria.ru/20211221/peregovory-1764821497.html

https://ria.ru/20211221/parlament-1764809343.html

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в мире, сухум, абхазия, мария захарова, россия