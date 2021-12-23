https://ria.ru/20211223/zhivotnye-1765037559.html

Прокуратура пресекла более 160 случаев жесткого обращения с животными

Прокуратура пресекла более 160 случаев жесткого обращения с животными - РИА Новости, 23.12.2021

Прокуратура пресекла более 160 случаев жесткого обращения с животными

Прокуратура по обращению первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова проверила деятельность... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:03

2021-12-23T09:03

2021-12-23T09:03

общество

владимир бурматов

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура по обращению первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова проверила деятельность более 500 мест содержания животных в 62 регионах страны, было пресечено более 160 случаев незаконного использования животных и жестокого обращения с ними, копия ответа ведомства депутату имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее Бурматов сообщал, что планирует направить генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить цирки и зоопарки на соблюдение российского законодательства, поскольку срок их лицензирования подходит к концу."Мерами прокурорского реагирования в 62 регионах приведена в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами деятельность более 500 приютов, зоопарков, цирков, пресечено свыше 160 фактов незаконного использования животных и жестокого обращения с ними", - указывается в ответе депутату.Как отмечается в документе, в большинстве регионов "прокурорами обеспечено принятие необходимых региональных и муниципальных правовых актов, прекращение практики эвтаназии (умерщвления) животных при отлове в отсутствии установленных законодательных оснований"."Всего в текущем году органами прокуратуры вскрыто свыше 7 тысяч нарушений закона, в целях устранения которых внесено более 2,5 тысячи представлений, опротестовано 530 правовых актов, в суды направлено 1,1 тысячи заявлений. По требованиям и постановлениям прокуроров 1,2 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 25 уголовных дел", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20211221/zhivotnye-1764780469.html

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общество, владимир бурматов, россия