https://ria.ru/20211223/zhenschiny-1765025188.html

На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет

На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет - РИА Новости, 23.12.2021

На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет

Сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет, сообщило информационное агентство минобороны страны АрмияInform. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T01:14

2021-12-23T01:14

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украина

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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет, сообщило информационное агентство минобороны страны АрмияInform.Список профессиональных направлений широкий - от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии.За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. В частности, работодателя, который не проконтролирует наличие документов об учете у сотрудниц, оштрафуют - от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).

https://ria.ru/20211222/situatsiya-1765005740.html

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в мире, украина