01:14 23.12.2021 (обновлено: 01:15 23.12.2021)
На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
АрмияInform сообщило, что сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет, сообщило информационное агентство минобороны страны АрмияInform.
"Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 года №313, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем… Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности… Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин", - говорится в сообщении.
Список профессиональных направлений широкий - от общественного питания, юриспруденции и экономики до издательства и полиграфии.
За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. В частности, работодателя, который не проконтролирует наличие документов об учете у сотрудниц, оштрафуют - от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).