https://ria.ru/20211223/zelenskiy-1765066477.html

Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского

Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского - РИА Новости, 23.12.2021

Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского

Парламентарии от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заподозрили действующего главу государства Владимира Зеленского в... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:56

2021-12-23T11:56

2021-12-23T14:02

владимир зеленский

в мире

украина

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Парламентарии от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заподозрили действующего главу государства Владимира Зеленского в госизмене, сообщается на сайте политической организации."Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в офис генпрокурора, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением", — рассказали там.В "Европейской солидарности" считают, что во время нахождения Зеленского у власти "Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора".Проверить действия украинского лидера на предмет госизмены ранее попросил его предшественник. Сам Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент сообщил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи, и намерен вернуться домой в первой половине января. По словам его адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Бывший глава Украины на него не пришел.

https://ria.ru/20211223/medvedchuk-1765062004.html

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владимир зеленский, в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность