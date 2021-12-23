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Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского
Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского - РИА Новости, 23.12.2021
Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского
Парламентарии от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заподозрили действующего главу государства Владимира Зеленского в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:56
2021-12-23T14:02
владимир зеленский
в мире
украина
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Парламентарии от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заподозрили действующего главу государства Владимира Зеленского в госизмене, сообщается на сайте политической организации."Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в офис генпрокурора, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением", — рассказали там.В "Европейской солидарности" считают, что во время нахождения Зеленского у власти "Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора".Проверить действия украинского лидера на предмет госизмены ранее попросил его предшественник. Сам Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент сообщил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи, и намерен вернуться домой в первой половине января. По словам его адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Бывший глава Украины на него не пришел.
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владимир зеленский, в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность
11:56 23.12.2021 (обновлено: 14:02 23.12.2021)
 
Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского

Депутаты от партии "Европейская солидарность" подали заявление о госизмене Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Парламентарии от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заподозрили действующего главу государства Владимира Зеленского в госизмене, сообщается на сайте политической организации.
"Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в офис генпрокурора, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением", — рассказали там.
В "Европейской солидарности" считают, что во время нахождения Зеленского у власти "Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора".
Проверить действия украинского лидера на предмет госизмены ранее попросил его предшественник.
Сам Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент сообщил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи, и намерен вернуться домой в первой половине января. По словам его адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Бывший глава Украины на него не пришел.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Владимир ЗеленскийВ миреУкраинаПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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