https://ria.ru/20211223/zelenskiy-1765066477.html
Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского
Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского - РИА Новости, 23.12.2021
Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского
Парламентарии от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заподозрили действующего главу государства Владимира Зеленского в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:56
2021-12-23T11:56
2021-12-23T14:02
владимир зеленский
в мире
украина
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Парламентарии от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заподозрили действующего главу государства Владимира Зеленского в госизмене, сообщается на сайте политической организации."Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в офис генпрокурора, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением", — рассказали там.В "Европейской солидарности" считают, что во время нахождения Зеленского у власти "Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора".Проверить действия украинского лидера на предмет госизмены ранее попросил его предшественник. Сам Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент сообщил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи, и намерен вернуться домой в первой половине января. По словам его адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Бывший глава Украины на него не пришел.
https://ria.ru/20211223/medvedchuk-1765062004.html
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владимир зеленский, в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность
11:56 23.12.2021 (обновлено: 14:02 23.12.2021)
Депутаты от партии Порошенко подали заявление о госизмене Зеленского
Депутаты от партии "Европейская солидарность" подали заявление о госизмене Зеленского