https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html

"Идите со своими озабоченностями": Путин описал подход Запада к России

"Идите со своими озабоченностями": Путин описал подход Запада к России - РИА Новости, 23.12.2021

"Идите со своими озабоченностями": Путин описал подход Запада к России

Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал об отношении Запада к опасениям России после распада СССР. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:42

2021-12-23T13:42

2021-12-23T18:16

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

россия

украина

сша

владимир путин

джо байден

нато

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал об отношении Запада к опасениям России после распада СССР.В частности, он привел в пример расширение НАТО на восток, отказ от которого американские и европейские политики гарантировали советскому руководству."Нам говорили: "Не надо этого делать? А где это написано? Где бумажка? Нету? Идите вы своими озабоченностями — будем делать что считаем нужным". Что тут непонятного? Пять волн расширения НАТО! Мы хотим обеспечить свою безопасность", — подчеркнул российский лидер.Глава государства также напомнил, что Кремль стремился сделать все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом."На наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб, ходили туда на работу каждый день, в правительстве работали советники и кадровые сотрудники ЦРУ. Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала", — заявил Путин.При этом он добавил, что сотрудники западных спецслужб на юге страны получали задания, целью которых была дальнейшая дезинтеграция России, эти данные подтверждала двойная агентура."Я как бывший директор ФСБ это знаю", — отметил президент.Путин подчеркнул, что Запад не вправе требовать от России каких-либо гарантий безопасности."Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями. И под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот о чем речь", — резюмировал он.В начале декабря Путин провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Во время переговоров он обозначил президенту США красные линии — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.Спустя десять дней МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и Брюсселю. В одном из пунктов предлагается предоставить гарантии отказа от включения Украины в Североатлантический альянс.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764715058.html

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https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765050348.html

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Путин: "Никакого движения НАТО на восток быть не должно" Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин. 2021-12-23T13:42 true PT1M01S

Путин: «Соединенные штаты со своими ракетами пришли к нашему дому» Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой. "Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" - спросил президент на своей большой пресс-конференции, общаясь с британской журналисткой. 2021-12-23T13:42 true PT1M01S

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россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато