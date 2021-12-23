Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html
"Идите со своими озабоченностями": Путин описал подход Запада к России
"Идите со своими озабоченностями": Путин описал подход Запада к России - РИА Новости, 23.12.2021
"Идите со своими озабоченностями": Путин описал подход Запада к России
Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал об отношении Запада к опасениям России после распада СССР. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:42
2021-12-23T18:16
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
россия
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765103932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdf009176ad79b76bb2b39e60dfa5b5a.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал об отношении Запада к опасениям России после распада СССР.В частности, он привел в пример расширение НАТО на восток, отказ от которого американские и европейские политики гарантировали советскому руководству."Нам говорили: "Не надо этого делать? А где это написано? Где бумажка? Нету? Идите вы своими озабоченностями — будем делать что считаем нужным". Что тут непонятного? Пять волн расширения НАТО! Мы хотим обеспечить свою безопасность", — подчеркнул российский лидер.Глава государства также напомнил, что Кремль стремился сделать все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом."На наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб, ходили туда на работу каждый день, в правительстве работали советники и кадровые сотрудники ЦРУ. Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала", — заявил Путин.При этом он добавил, что сотрудники западных спецслужб на юге страны получали задания, целью которых была дальнейшая дезинтеграция России, эти данные подтверждала двойная агентура."Я как бывший директор ФСБ это знаю", — отметил президент.Путин подчеркнул, что Запад не вправе требовать от России каких-либо гарантий безопасности."Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями. И под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот о чем речь", — резюмировал он.В начале декабря Путин провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Во время переговоров он обозначил президенту США красные линии — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.Спустя десять дней МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и Брюсселю. В одном из пунктов предлагается предоставить гарантии отказа от включения Украины в Североатлантический альянс.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211221/ukraina-1764715058.html
https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764830558.html
https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765050348.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Никакого движения НАТО на восток быть не должно"
Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.
2021-12-23T13:42
true
PT1M01S
Путин: «Соединенные штаты со своими ракетами пришли к нашему дому»
Президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать, что было бы, если бы Россия поставила свои ракеты на границе США с Канадой или Мексикой. "Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну и чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" - спросил президент на своей большой пресс-конференции, общаясь с британской журналисткой.
2021-12-23T13:42
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765103932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f71ec30449da4988f788c36d616b77fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато
13:42 23.12.2021 (обновлено: 18:16 23.12.2021)
 
"Идите со своими озабоченностями": Путин описал подход Запада к России

Президент Путин о подходе Запада к опасениям России: "Идите со своими озабоченностями"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал об отношении Запада к опасениям России после распада СССР.
В частности, он привел в пример расширение НАТО на восток, отказ от которого американские и европейские политики гарантировали советскому руководству.
Шойгу заявил о подготовке провокаций на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 13:57
Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на востоке Украины
"Нам говорили: "Не надо этого делать? А где это написано? Где бумажка? Нету? Идите вы своими озабоченностями — будем делать что считаем нужным". Что тут непонятного? Пять волн расширения НАТО! Мы хотим обеспечить свою безопасность", — подчеркнул российский лидер.
Глава государства также напомнил, что Кремль стремился сделать все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 02:36
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
"На наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб, ходили туда на работу каждый день, в правительстве работали советники и кадровые сотрудники ЦРУ. Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала", — заявил Путин.
При этом он добавил, что сотрудники западных спецслужб на юге страны получали задания, целью которых была дальнейшая дезинтеграция России, эти данные подтверждала двойная агентура.
Лавров: Мы предостерегаем горячие головы на Украине от военной конфронтации - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 12:54
Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров
"Я как бывший директор ФСБ это знаю", — отметил президент.
Путин подчеркнул, что Запад не вправе требовать от России каких-либо гарантий безопасности.
"Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями. И под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот о чем речь", — резюмировал он.
В начале декабря Путин провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Во время переговоров он обозначил президенту США красные линии — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Спустя десять дней МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и Брюсселю. В одном из пунктов предлагается предоставить гарантии отказа от включения Украины в Североатлантический альянс.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 10:34
США не смогут диктовать условия для переговоров с Россией, заявил Рябков
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол