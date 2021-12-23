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Новый сорт органических яблок станут выращивать в Липецкой области
Новый сорт органических яблок станут выращивать в Липецкой области - РИА Новости, 23.12.2021
Новый сорт органических яблок станут выращивать в Липецкой области
Садоводы Лебедянского района Липецкой области приступят к производству нового сорта органических, то есть выращенных без пестицидов, минеральных удобрений,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:04
2021-12-23T14:04
2021-12-23T14:05
липецкая область
игорь артамонов
яблоки
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Садоводы Лебедянского района Липецкой области приступят к производству нового сорта органических, то есть выращенных без пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста и ГМО, яблок "Либерти", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, предприятие "Агроном-Сад" уже получило сертификат о соответствия качеству и право первыми в стране называть свои яблоки органическими. "Либерти" - второй сорт яблок, называемых органическими. Первый сорт "Имрус" впервые в текущем году принес садоводам более 200 тонн яблок. Сейчас посадки органических яблок занимают площадь 41 гектар."Наши фрукты и овощи известны далеко за пределами области. Мы надеемся, что органические яблоки тоже придутся по вкусу россиянам и откроют новые перспективы перед нашими садоводами", - отметил Артамонов.Как отмечают эксперты регионального управления сельского хозяйства, органическое производство очень активно развивается в мире. За последние 20 лет его объем вырос более чем в семь раз. При этом отмечается, что развитие органического сельского хозяйства имеет большое значение не только для повышения качества продукции, но и для снижения негативного влияния на климат и более эффективного использования энергоресурсов. В связи с этим лебедянские садоводы планируют и дальше расширять органическое производство.
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игорь артамонов, яблоки
ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости
. Садоводы Лебедянского района Липецкой области
приступят к производству нового сорта органических, то есть выращенных без пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста и ГМО, яблок "Либерти", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По словам губернатора, предприятие "Агроном-Сад" уже получило сертификат о соответствия качеству и право первыми в стране называть свои яблоки органическими. "Либерти" - второй сорт яблок, называемых органическими. Первый сорт "Имрус" впервые в текущем году принес садоводам более 200 тонн яблок. Сейчас посадки органических яблок занимают площадь 41 гектар.
"Наши фрукты и овощи известны далеко за пределами области. Мы надеемся, что органические яблоки тоже придутся по вкусу россиянам и откроют новые перспективы перед нашими садоводами", - отметил Артамонов.
Как отмечают эксперты регионального управления сельского хозяйства, органическое производство очень активно развивается в мире. За последние 20 лет его объем вырос более чем в семь раз. При этом отмечается, что развитие органического сельского хозяйства имеет большое значение не только для повышения качества продукции, но и для снижения негативного влияния на климат и более эффективного использования энергоресурсов. В связи с этим лебедянские садоводы планируют и дальше расширять органическое производство.
"Сейчас они занимаются тем, что изучают и другие перспективные сорта фруктов, с которыми планируют работать в ближайшие годы", - отметил губернатор.