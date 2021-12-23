ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов
ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов в Донбассе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Центральной избирательной комиссии Украины
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения в марте 2022 года местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Ранее ЦИК Украины дважды обращался к властям Донецкой и Луганской областей касательно возможности проведения местных выборов, однако тогда было принято решение не проводить голосование из соображений безопасности.
"Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов... На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.
Отмечается, что в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций.
"ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года", - добавили в комиссии.
Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.