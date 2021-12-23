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ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов
ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов - РИА Новости, 23.12.2021
ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов
Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения в марте 2022 года... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T21:57
2021-12-23T21:57
в мире
киев
донецкая область
луганская область
цик украины
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения в марте 2022 года местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.Ранее ЦИК Украины дважды обращался к властям Донецкой и Луганской областей касательно возможности проведения местных выборов, однако тогда было принято решение не проводить голосование из соображений безопасности."Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов... На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.Отмечается, что в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций."ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года", - добавили в комиссии.Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.
https://ria.ru/20211223/soglashenie-1765228366.html
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в мире, киев, донецкая область, луганская область, цик украины, ситуация в днр и лнр
21:57 23.12.2021
 
ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов

ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов в Донбассе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Центральной избирательной комиссии Украины
Здание Центральной избирательной комиссии Украины - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения в марте 2022 года местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Ранее ЦИК Украины дважды обращался к властям Донецкой и Луганской областей касательно возможности проведения местных выборов, однако тогда было принято решение не проводить голосование из соображений безопасности.
"Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов... На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.
Отмечается, что в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций.
"ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года", - добавили в комиссии.
Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
20:24
МИД надеется, что Киев будет соблюдать прекращение огня в Донбассе
 
В миреКиевДонецкая областьЛуганская областьЦИК УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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