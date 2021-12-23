https://ria.ru/20211223/vybory-1765242534.html

ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов

ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов - РИА Новости, 23.12.2021

ЦИК Украины попросил ЛНР и ДНР оценить возможность проведения выборов

Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения в марте 2022 года... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T21:57

2021-12-23T21:57

2021-12-23T21:57

в мире

киев

донецкая область

луганская область

цик украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/97/1549229725_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6bc11abb0e20fab0c1acf1c954ac6f4e.jpg

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к властям Донецкой и Луганской областей с просьбой оценить возможность проведения в марте 2022 года местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.Ранее ЦИК Украины дважды обращался к властям Донецкой и Луганской областей касательно возможности проведения местных выборов, однако тогда было принято решение не проводить голосование из соображений безопасности."Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов... На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.Отмечается, что в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций."ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года", - добавили в комиссии.Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.

https://ria.ru/20211223/soglashenie-1765228366.html

киев

донецкая область

луганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, донецкая область, луганская область, цик украины, ситуация в днр и лнр