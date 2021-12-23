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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/vvp-1765071185.html
Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5%, заявил Путин
Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5%, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5%, заявил Путин
Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:20
2021-12-23T12:32
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
россия
ввп
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир Путин."Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6% на октябрь включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, переработка - 5,2%. ...Инвестиции в основной капитал - 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году 1,4%", - поделился президент ожиданиями по макроэкономике на ежегодной пресс-конференции.Российская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после прошлогоднего спада, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий. По последним оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам года может составить 4,3% - рекордный показатель за последние несколько лет. При этом официальный прогноз, который лег в основу бюджета, предполагает ее рост на 4,2%. А еще в начале года министерство исходило из прогнозов в пределах 3%.Банк России в декабре заявил, что рост ВВП страны в 2021 году может составить около 4,5% с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, ввп, владимир путин
12:20 23.12.2021 (обновлено: 12:32 23.12.2021)
 
Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5%, заявил Путин

Путин: рост ВВП по итогам года в России ожидается 4,5%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир Путин.
"Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6% на октябрь включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, переработка - 5,2%. ...Инвестиции в основной капитал - 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году 1,4%", - поделился президент ожиданиями по макроэкономике на ежегодной пресс-конференции.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 17:09
Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями"
Российская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после прошлогоднего спада, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий. По последним оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам года может составить 4,3% - рекордный показатель за последние несколько лет. При этом официальный прогноз, который лег в основу бюджета, предполагает ее рост на 4,2%. А еще в начале года министерство исходило из прогнозов в пределах 3%.
Банк России в декабре заявил, что рост ВВП страны в 2021 году может составить около 4,5% с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 20:26
Набиуллина дала прогноз по инфляции по итогам года
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ЭкономикаРоссияВВПВладимир Путин
 
 
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