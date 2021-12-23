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Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5%, заявил Путин

Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5%, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,5%, заявил Путин

Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:20

2021-12-23T12:20

2021-12-23T12:32

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

россия

ввп

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего года увеличится на 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал может достигнуть 6%, заявил президент России Владимир Путин."Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6% на октябрь включительно. Промышленное производство растет темпами 5%, переработка - 5,2%. ...Инвестиции в основной капитал - 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году 1,4%", - поделился президент ожиданиями по макроэкономике на ежегодной пресс-конференции.Российская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после прошлогоднего спада, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий. По последним оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам года может составить 4,3% - рекордный показатель за последние несколько лет. При этом официальный прогноз, который лег в основу бюджета, предполагает ее рост на 4,2%. А еще в начале года министерство исходило из прогнозов в пределах 3%.Банк России в декабре заявил, что рост ВВП страны в 2021 году может составить около 4,5% с учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211215/gref-1763897864.html

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экономика, россия, ввп, владимир путин