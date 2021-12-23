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ВТБ: более трети россиян рассчитывают увеличить доходы в 2022 году
ВТБ: более трети россиян рассчитывают увеличить доходы в 2022 году - РИА Новости, 23.12.2021
ВТБ: более трети россиян рассчитывают увеличить доходы в 2022 году
Половина россиян ставит финансовые цели на 2022 год, в том числе почти 40% респондентов хотели бы в следующем году увеличить доходы и накопления,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:05
2021-12-23T20:05
общество
новости компаний - экономика
втб
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Половина россиян ставит финансовые цели на 2022 год, в том числе почти 40% респондентов хотели бы в следующем году увеличить доходы и накопления, свидетельствует проведенный банком ВТБ опрос."Всего о постановке финансовых целей на следующий год заявил каждый второй опрошенный. В том числе, 37% респондентов сообщили, что рассчитывают в 2022 году нарастить свои доходы и сформировать или увеличить накопления. Наиболее оптимистично в этом плане настроена молодежь и лица среднего возраста. Среди россиян старше 45 лет на рост дохода рассчитывают около 30% опрошенных, тогда как среди остальных возрастных групп - уже 40%", - говорится в сообщении пресс-службы банка.При этом план доходов и расходов составили 12% респондентов, наиболее активными в этом вопросе стали молодые россияне. Старшее поколение (45-60 лет) предпочитает действовать по обстоятельствам – об этом заявил каждый третий опрошенный старшего возраста, а среди молодежи на них полагается лишь 19% респондентов. Еще примерно 20% россиян главной задачей на следующий год считают отсутствие новых долгов.Опрос также показал, что более половины респондентов рассчитывают потратить на встречу Нового года до 5 тысяч рублей на человека, четверть – от 5 до 10 тысяч, а около 15% – больше этой суммы. При этом две трети россиян уверены, что расходы на новогоднюю ночь будут сопоставимы с прошлогодними или незначительно их превысят, а 20% готовы потратить намного больше, чем годом ранее, и отметить праздник "с размахом". Большинство опрошенных (67%) намерены отмечать праздник дома. Среди москвичей таких меньше (58%), а среди жителей городов с населением более 100 тысяч человек – больше (71%). Еще 11% будут встречать Новый год в гостях, за город уедут всего 4% россиян (в Москве доля выбирающих празднование за городом вдвое больше). Треть россиян планирует отметить приближение праздников с коллегами по работе: 15% ожидают корпоратива в кафе или клубе, 17% – праздничной программы или фуршета в офисе. Еще 15% намерены собраться с коллегами в кафе в частном порядке, а у четверти россиян не планируется ни корпоратива, ни посиделок с коллегами."Все больше россиян тщательно подходят к планированию бюджета, что свидетельствует о росте финансовой грамотности, особенно среди молодежи. Накануне Нового года жители нашей страны настроены оптимистично: половина опрошенных рассчитывает, что в следующем году в финансовой сфере произойдут позитивные изменения. Почти каждый пятый ожидает роста доходности по депозитам и укрепления национальной валюты, каждый десятый - надеется на рост индексов и доходности инвестиционных вложений. Такой настрой в совокупности с грамотным планированием личного бюджета позволяет ожидать в 2022 году роста деловой активности населения", - прокомментировал результаты опроса главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин, слова которого приводятся в сообщении.В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20211222/refinansirovanie-1764882859.html
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общество, новости компаний - экономика, втб, россия
20:05 23.12.2021
 

ВТБ: более трети россиян рассчитывают увеличить доходы в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Половина россиян ставит финансовые цели на 2022 год, в том числе почти 40% респондентов хотели бы в следующем году увеличить доходы и накопления, свидетельствует проведенный банком ВТБ опрос.
"Всего о постановке финансовых целей на следующий год заявил каждый второй опрошенный. В том числе, 37% респондентов сообщили, что рассчитывают в 2022 году нарастить свои доходы и сформировать или увеличить накопления. Наиболее оптимистично в этом плане настроена молодежь и лица среднего возраста. Среди россиян старше 45 лет на рост дохода рассчитывают около 30% опрошенных, тогда как среди остальных возрастных групп - уже 40%", - говорится в сообщении пресс-службы банка.
При этом план доходов и расходов составили 12% респондентов, наиболее активными в этом вопросе стали молодые россияне. Старшее поколение (45-60 лет) предпочитает действовать по обстоятельствам – об этом заявил каждый третий опрошенный старшего возраста, а среди молодежи на них полагается лишь 19% респондентов. Еще примерно 20% россиян главной задачей на следующий год считают отсутствие новых долгов.
Опрос также показал, что более половины респондентов рассчитывают потратить на встречу Нового года до 5 тысяч рублей на человека, четверть – от 5 до 10 тысяч, а около 15% – больше этой суммы. При этом две трети россиян уверены, что расходы на новогоднюю ночь будут сопоставимы с прошлогодними или незначительно их превысят, а 20% готовы потратить намного больше, чем годом ранее, и отметить праздник "с размахом". Большинство опрошенных (67%) намерены отмечать праздник дома. Среди москвичей таких меньше (58%), а среди жителей городов с населением более 100 тысяч человек – больше (71%). Еще 11% будут встречать Новый год в гостях, за город уедут всего 4% россиян (в Москве доля выбирающих празднование за городом вдвое больше). Треть россиян планирует отметить приближение праздников с коллегами по работе: 15% ожидают корпоратива в кафе или клубе, 17% – праздничной программы или фуршета в офисе. Еще 15% намерены собраться с коллегами в кафе в частном порядке, а у четверти россиян не планируется ни корпоратива, ни посиделок с коллегами.
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"Все больше россиян тщательно подходят к планированию бюджета, что свидетельствует о росте финансовой грамотности, особенно среди молодежи. Накануне Нового года жители нашей страны настроены оптимистично: половина опрошенных рассчитывает, что в следующем году в финансовой сфере произойдут позитивные изменения. Почти каждый пятый ожидает роста доходности по депозитам и укрепления национальной валюты, каждый десятый - надеется на рост индексов и доходности инвестиционных вложений. Такой настрой в совокупности с грамотным планированием личного бюджета позволяет ожидать в 2022 году роста деловой активности населения", - прокомментировал результаты опроса главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин, слова которого приводятся в сообщении.
В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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