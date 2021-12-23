https://ria.ru/20211223/vstrecha-1765170343.html

Песков оценил шансы новой встречи Путина с Байденом

Песков оценил шансы новой встречи Путина с Байденом - РИА Новости, 23.12.2021

Песков оценил шансы новой встречи Путина с Байденом

Новая встреча президентов России и США, будет зависит от того, что Москва услышит от американских партнеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:19

2021-12-23T16:19

2021-12-23T16:34

сша

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новая встреча президентов России и США, будет зависит от того, что Москва услышит от американских партнеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будут обсуждать российские предложения", - сказал Песков журналистам, говоря о тематике январских встреч в Женеве.Отвечая на вопрос, что должно стать их итогом и может ли это быть новая встреча президентов России и США, он сказал: "Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики) услышат от наших американских партнеров".

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сша, россия, политика, дмитрий песков