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Песков оценил шансы новой встречи Путина с Байденом
Песков оценил шансы новой встречи Путина с Байденом - РИА Новости, 23.12.2021
Песков оценил шансы новой встречи Путина с Байденом
Новая встреча президентов России и США, будет зависит от того, что Москва услышит от американских партнеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:19
2021-12-23T16:19
2021-12-23T16:34
сша
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новая встреча президентов России и США, будет зависит от того, что Москва услышит от американских партнеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будут обсуждать российские предложения", - сказал Песков журналистам, говоря о тематике январских встреч в Женеве.Отвечая на вопрос, что должно стать их итогом и может ли это быть новая встреча президентов России и США, он сказал: "Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики) услышат от наших американских партнеров".
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сша, россия, политика, дмитрий песков
16:19 23.12.2021 (обновлено: 16:34 23.12.2021)
Песков оценил шансы новой встречи Путина с Байденом
Пресс-секретарь Песков: встреча Путина с Байденом будет зависеть от действий США