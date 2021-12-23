https://ria.ru/20211223/vstrecha-1765028695.html
Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск
Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск - РИА Новости, 23.12.2021
Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск
"Третья страна" рассматривается в качестве места встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T04:10
2021-12-23T04:10
2021-12-23T04:10
религия
италия
ватикан
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
митрополит волоколамский иларион
россия
религия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Третья страна" рассматривается в качестве места встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил в интервью РИА Новости после встречи с папой председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране", - сказал он.Митрополит отметил, что патриарх Кирилл не планирует визит в Ватикан для встречи с папой.
https://ria.ru/20211223/vstrecha-1765027535.html
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италия, ватикан, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), митрополит волоколамский иларион, россия, религия
Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск
Митрополит Иларион рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск