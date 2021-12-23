https://ria.ru/20211223/vstrecha-1765028695.html

Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск

Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск - РИА Новости, 23.12.2021

Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск

"Третья страна" рассматривается в качестве места встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T04:10

2021-12-23T04:10

2021-12-23T04:10

религия

италия

ватикан

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

митрополит волоколамский иларион

россия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5cc3319b131607fb56616924a78bd6c.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Третья страна" рассматривается в качестве места встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил в интервью РИА Новости после встречи с папой председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране", - сказал он.Митрополит отметил, что патриарх Кирилл не планирует визит в Ватикан для встречи с папой.

https://ria.ru/20211223/vstrecha-1765027535.html

италия

ватикан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, ватикан, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), митрополит волоколамский иларион, россия, религия