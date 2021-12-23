https://ria.ru/20211223/vstrecha-1765027535.html

Митрополит рассказал, когда встретятся патриарх Кирилл и папа Франциск

Митрополит рассказал, когда встретятся патриарх Кирилл и папа Франциск - РИА Новости, 23.12.2021

Митрополит рассказал, когда встретятся патриарх Кирилл и папа Франциск

Встречу папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет удобнее провести после Пасхи, которую Русская православная церковь в 2022 году РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T03:11

2021-12-23T03:11

2021-12-23T04:05

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

митрополит волоколамский иларион

россия

религия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Встречу папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет удобнее провести после Пасхи, которую Русская православная церковь в 2022 году отметит 24 апреля, заявил РИА Новости после встречи с папой председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Полагаю, что удобнее будет провести встречу после Пасхи, но точное время еще предстоит согласовать", - сказал он в интервью РИА Новости.Римско-католическая церковь отметит Пасху в 2022 году 17 апреля.Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря. После встречи он сказал журналистам, что надеется на встречу патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска в 2022 году.Впервые о возможности проведения новой встречи между главами двух крупнейших христианских церквей мира митрополит Иларион сообщил СМИ во время визита на Апеннины в начале октября. Тогда после папской аудиенции в Ватикане он сказал, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом состоится.Папа Франциск 6 декабря заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом.

https://ria.ru/20211222/vstrecha-1764853988.html

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), митрополит волоколамский иларион, россия, религия