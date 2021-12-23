Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211223/vstrecha-1765027535.html
Митрополит рассказал, когда встретятся патриарх Кирилл и папа Франциск
Митрополит рассказал, когда встретятся патриарх Кирилл и папа Франциск - РИА Новости, 23.12.2021
Митрополит рассказал, когда встретятся патриарх Кирилл и папа Франциск
Встречу папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет удобнее провести после Пасхи, которую Русская православная церковь в 2022 году РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T03:11
2021-12-23T04:05
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
митрополит волоколамский иларион
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153306/09/1533060907_0:345:2878:1964_1920x0_80_0_0_ceea15af3c034986b24f75fe75efb3bf.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Встречу папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет удобнее провести после Пасхи, которую Русская православная церковь в 2022 году отметит 24 апреля, заявил РИА Новости после встречи с папой председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Полагаю, что удобнее будет провести встречу после Пасхи, но точное время еще предстоит согласовать", - сказал он в интервью РИА Новости.Римско-католическая церковь отметит Пасху в 2022 году 17 апреля.Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря. После встречи он сказал журналистам, что надеется на встречу патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска в 2022 году.Впервые о возможности проведения новой встречи между главами двух крупнейших христианских церквей мира митрополит Иларион сообщил СМИ во время визита на Апеннины в начале октября. Тогда после папской аудиенции в Ватикане он сказал, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом состоится.Папа Франциск 6 декабря заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом.
https://ria.ru/20211222/vstrecha-1764853988.html
ватикан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153306/09/1533060907_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_80564e5b246d61646fc14bb85ce5c199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), митрополит волоколамский иларион, россия, религия
03:11 23.12.2021 (обновлено: 04:05 23.12.2021)
 
Митрополит рассказал, когда встретятся патриарх Кирилл и папа Франциск

Митрополит Иларион рассказал, когда встретятся патриарх Кирилл и папа Франциск

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Встречу папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет удобнее провести после Пасхи, которую Русская православная церковь в 2022 году отметит 24 апреля, заявил РИА Новости после встречи с папой председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Полагаю, что удобнее будет провести встречу после Пасхи, но точное время еще предстоит согласовать", - сказал он в интервью РИА Новости.
Римско-католическая церковь отметит Пасху в 2022 году 17 апреля.
Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря. После встречи он сказал журналистам, что надеется на встречу патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска в 2022 году.
Впервые о возможности проведения новой встречи между главами двух крупнейших христианских церквей мира митрополит Иларион сообщил СМИ во время визита на Апеннины в начале октября. Тогда после папской аудиенции в Ватикане он сказал, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом состоится.
Папа Франциск 6 декабря заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 10:54Религия
В РПЦ надеются на встречу папы Римского и патриарха Кирилла в 2022 году
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Митрополит Волоколамский ИларионРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол