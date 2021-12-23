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Меликов заявил, что в Дагестане будет создан единый оператор водоснабжения

Меликов заявил, что в Дагестане будет создан единый оператор водоснабжения - РИА Новости, 23.12.2021

Меликов заявил, что в Дагестане будет создан единый оператор водоснабжения

Единый оператор в сферах водоснабжения и водоотведения будет создан в Дагестане, что закроет многие вопросы, заявил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T21:31

2021-12-23T21:31

2021-12-23T21:31

владимир путин

республика дагестан

сергей меликов

жкх

россия

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ПЯТИГОРСК, 23 дек - РИА Новости. Единый оператор в сферах водоснабжения и водоотведения будет создан в Дагестане, что закроет многие вопросы, заявил глава региона Сергей Меликов.В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Дагестана рассказал о проблемах с энерго- и водоснабжением в Дагестане, а также с транспортировкой газа в села республики. По словам местного журналиста, республику "сотрясает энергетический кризис", проблема изношенности коммунально-инфраструктурного комплекса накапливались десятилетиями, сегодня он не справляется с функциональной нагрузкой."Еще один важный шаг – будет создан единый оператор в сферах водоснабжения и водоотведения и единый информационно-расчетный центр РД, что также закроет многие вопросы", - написал Меликов в Instagram.По его словам, в части водоснабжения реализуется программа, в рамках которой до 2024 года пройдут мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции порядка 110 объектов водоснабжения. "Нам также одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в 10,5 миллиарда рублей для строительства систем водоснабжения", - подчеркнул глава Дагестана.

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владимир путин, республика дагестан, сергей меликов, жкх, россия