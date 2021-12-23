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Бирюков: водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы
Бирюков: водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы - РИА Новости, 23.12.2021
Бирюков: водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы
Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:34
2021-12-23T12:34
2021-12-23T12:34
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для успешного прохождения половодья будущей весной сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ для создания дополнительной свободной емкости."Это позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, исключить подтопление внепойменных участков. В настоящее время работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и скорректировать работу сооружений.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Водохранилища, обеспечивающие Москву
водой, переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что для успешного прохождения половодья будущей весной сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ для создания дополнительной свободной емкости.
"Это позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, исключить подтопление внепойменных участков. В настоящее время работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и скорректировать работу сооружений.