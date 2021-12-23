https://ria.ru/20211223/valyuta-1765024348.html

Как сэкономить на обмене валюты

Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты - РИА Новости, 23.12.2021

Как сэкономить на обмене валюты

Лучше всего покупать валюту на бирже и частями, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артём Арзамасцев. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T02:17

2021-12-23T02:17

2021-12-23T02:17

экономика

россия

артем арзамасцев

единый брокер

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Лучше всего покупать валюту на бирже и частями, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артём Арзамасцев.Самый простой способ - покупка через мобильное приложение банка, отмечает он. Если же вы планируете продавать и покупать валюту на регулярной основе, то самый выгодный способ – открытие брокерского счета и совершение операций на бирже, где нет наценок банка.Если вы покупаете валюту с инвестиционной целью, то стоит делать это частями: таким образом появляется возможность докупить по более выгодной цене в случае снижения курса, рассказывает эксперт. Также не стоит забывать о диверсификации: разумным будет держать в портфеле 3 - 4 наиболее ликвидных валют, добавляет он.

https://ria.ru/20211222/riski-1764828067.html

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экономика, россия, артем арзамасцев, единый брокер