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Как сэкономить на обмене валюты
Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты - РИА Новости, 23.12.2021
Как сэкономить на обмене валюты
Лучше всего покупать валюту на бирже и частями, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артём Арзамасцев. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T02:17
2021-12-23T02:17
2021-12-23T02:17
экономика
россия
артем арзамасцев
единый брокер
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Лучше всего покупать валюту на бирже и частями, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Единый Брокер" Артём Арзамасцев.Самый простой способ - покупка через мобильное приложение банка, отмечает он. Если же вы планируете продавать и покупать валюту на регулярной основе, то самый выгодный способ – открытие брокерского счета и совершение операций на бирже, где нет наценок банка.Если вы покупаете валюту с инвестиционной целью, то стоит делать это частями: таким образом появляется возможность докупить по более выгодной цене в случае снижения курса, рассказывает эксперт. Также не стоит забывать о диверсификации: разумным будет держать в портфеле 3 - 4 наиболее ликвидных валют, добавляет он.
https://ria.ru/20211222/riski-1764828067.html
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экономика, россия, артем арзамасцев, единый брокер
Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
Эксперт Арзамасцев посоветовал покупать валюту на бирже частями, чтобы сэкономить