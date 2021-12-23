https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765027310.html
Мадуро заявил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт"
Мадуро заявил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт" - РИА Новости, 23.12.2021
Мадуро заявил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт"
Венесуэла начнет вакцинацию "Спутником Лайт" в качестве бустера с 3 января, поскольку вакцина показала высокую эффективность против штамма "омикрон", сообщил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T03:03
2021-12-23T03:03
2021-12-23T03:03
распространение коронавируса
в мире
венесуэла
николас мадуро
михаил мурашко
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - РИА Новости. Венесуэла начнет вакцинацию "Спутником Лайт" в качестве бустера с 3 января, поскольку вакцина показала высокую эффективность против штамма "омикрон", сообщил президент страны Николас Мадуро.Венесуэла ранее получила первые партии вакцины "Спутник Лайт".Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что ревакцинация, или бустерная доза, эффективно помогает поднять уровень антител для защиты от "омикрона", а применение препаратов "Спутник V" и "Спутник Лайт" позволяет защитить население от нового штамма ковида.
https://ria.ru/20211223/venesuela-1765027008.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро, михаил мурашко, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Мадуро заявил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт"
Президент Мадуро заявил, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию "Спутником Лайт"