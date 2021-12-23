https://ria.ru/20211223/universitet-1765210305.html
Таюрского назначили врио ректора Казанского федерального университета
Таюрского назначили врио ректора Казанского федерального университета - РИА Новости, 23.12.2021
Таюрского назначили врио ректора Казанского федерального университета
Временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета с 22 декабря вместо Ильшата Гафурова, временно отстраненного от должности,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:47
2021-12-23T18:47
2021-12-23T18:57
россия
общество
казань
республика татарстан (татарстан)
единая россия
казанский (приволжский) федеральный университет
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
ильшат гафуров
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета с 22 декабря вместо Ильшата Гафурова, временно отстраненного от должности, назначен проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский, сообщила пресс-служба Минобрнауки в своем Telegram-канале."С 22 декабря временно исполняющим обязанности ректора Казанского (Приволжского) федерального университета назначен Дмитрий Альбертович Таюрский. Ранее занимавший должность ректора университета Гафуров Ильшат Рафкатович временно отстранен от занимаемой должности", - говорится в сообщении.Отмечается, что Таюрский – выпускник Казанского государственного университета им В.И. Ульянова-Ленина, после окончания которого более 30 лет работал в университете. Занимал должность доцента кафедры общей физики, заместителя декана физического факультета, заместителя директора по образовательной деятельности Института физики КФУ. До этого занимал должность проректора по научной деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета.Ранее региональное отделение "Единой России" в Татарстане приостановило членство Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству. Он арестован до 21 февраля. Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765118813.html
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россия, общество, казань, республика татарстан (татарстан), единая россия, казанский (приволжский) федеральный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), ильшат гафуров
18:47 23.12.2021 (обновлено: 18:57 23.12.2021)
Таюрского назначили врио ректора Казанского федерального университета
Таюрского назначили врио ректора Казанского федерального университета вместо Гафурова