https://ria.ru/20211223/umershie-1765065177.html

В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19

В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021

В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 1002 случая смерти от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:52

2021-12-23T11:52

2021-12-23T13:09

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584479048_0:416:2817:2001_1920x0_80_0_0_7fb3b107a55879cc5bdf497e8cec1af8.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили 1002 случая смерти от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за 24 часа скончались 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, Санкт-Петербурге — 55, Подмосковье — 53.Число зараженных за сутки составило 25 667 человек, а с начала пандемии превысило 10,3 миллиона. Выздоровели 41 645 больных, всего — более 9,1 миллиона. Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона граждан, полностью вакцинировались 70,8 миллиона.

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765064911.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии