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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211223/umershie-1765065177.html
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 1002 случая смерти от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:52
2021-12-23T13:09
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили 1002 случая смерти от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за 24 часа скончались 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, Санкт-Петербурге — 55, Подмосковье — 53.Число зараженных за сутки составило 25 667 человек, а с начала пандемии превысило 10,3 миллиона. Выздоровели 41 645 больных, всего — более 9,1 миллиона. Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона граждан, полностью вакцинировались 70,8 миллиона.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:52 23.12.2021 (обновлено: 13:09 23.12.2021)
 
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19

В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили 1002 случая смерти от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 1002 смерти <...>. За весь период по России умер 301 271 человек", — рассказали власти.
В частности, в Москве за 24 часа скончались 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, Санкт-Петербурге — 55, Подмосковье — 53.
Число зараженных за сутки составило 25 667 человек, а с начала пандемии превысило 10,3 миллиона. Выздоровели 41 645 больных, всего — более 9,1 миллиона.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона граждан, полностью вакцинировались 70,8 миллиона.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
11:51Распространение коронавируса
В России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом
 
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