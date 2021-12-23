https://ria.ru/20211223/umershie-1765065177.html
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 1002 случая смерти от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:52
2021-12-23T11:52
2021-12-23T13:09
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584479048_0:416:2817:2001_1920x0_80_0_0_7fb3b107a55879cc5bdf497e8cec1af8.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. За сутки в России выявили 1002 случая смерти от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за 24 часа скончались 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, Санкт-Петербурге — 55, Подмосковье — 53.Число зараженных за сутки составило 25 667 человек, а с начала пандемии превысило 10,3 миллиона. Выздоровели 41 645 больных, всего — более 9,1 миллиона. Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам властей, число заболевших среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона граждан, полностью вакцинировались 70,8 миллиона.
https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765064911.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584479048_206:498:2272:2048_1920x0_80_0_0_c8001e4529720fefe43b2084711d0f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:52 23.12.2021 (обновлено: 13:09 23.12.2021)
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19
В России за сутки умерли 1002 человека с COVID-19