https://ria.ru/20211223/ulan-ude-1765027142.html

В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 23.12.2021

В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

После ЧП в Улан-Удэ объявлен особый режим, рассказали в правительстве Бурятии. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T02:56

2021-12-23T02:56

2021-12-23T12:06

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. После ЧП в Улан-Удэ объявлен особый режим, рассказали в правительстве Бурятии.В четверг утром на станции загорелась электропроводка, пришлось отключить четыре котла, сейчас идет ремонт.На это время частично сокращена подача тепла, в первую очередь это коснулось Железнодорожного района бурятской столицы. В городе приостановилась работа детских садов и школ. Горячей воды нет в 137 домах и 22 социальных объектах, в том числе в четырех школах, двух детсадах, республиканской инфекционной больнице, медцентре, детской поликлинике."Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя 70 градусов", — говорится в релизе администрации в Instagram.Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов, который из-за ЧП прервал свою командировку в Сирию, в работе остались два котла из семи. Срок восстановления работоспособности ТЭЦ пока не определен, для ликвидации аварии, по его словам, привлекли всех специалистов."Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию", — сказал Цыденов в видеообращении к жителям.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что при неблагоприятном сценарии власти готовы отселить людей, в таком случае под отключение попадет около тысячи домов. "Сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения", — уточнил он.В пятницу температура воздуха в Улан-Удэ минус 29 градусов.

https://ria.ru/20211223/liniya-1765030017.html

https://ria.ru/20211220/tets-1764564306.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)