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В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ - РИА Новости, 23.12.2021
В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
После ЧП в Улан-Удэ объявлен особый режим, рассказали в правительстве Бурятии. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T02:56
2021-12-23T12:06
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. После ЧП в Улан-Удэ объявлен особый режим, рассказали в правительстве Бурятии.В четверг утром на станции загорелась электропроводка, пришлось отключить четыре котла, сейчас идет ремонт.На это время частично сокращена подача тепла, в первую очередь это коснулось Железнодорожного района бурятской столицы. В городе приостановилась работа детских садов и школ. Горячей воды нет в 137 домах и 22 социальных объектах, в том числе в четырех школах, двух детсадах, республиканской инфекционной больнице, медцентре, детской поликлинике."Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя 70 градусов", — говорится в релизе администрации в Instagram.Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов, который из-за ЧП прервал свою командировку в Сирию, в работе остались два котла из семи. Срок восстановления работоспособности ТЭЦ пока не определен, для ликвидации аварии, по его словам, привлекли всех специалистов."Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию", — сказал Цыденов в видеообращении к жителям.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что при неблагоприятном сценарии власти готовы отселить людей, в таком случае под отключение попадет около тысячи домов. "Сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения", — уточнил он.В пятницу температура воздуха в Улан-Удэ минус 29 градусов.
https://ria.ru/20211223/liniya-1765030017.html
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:56 23.12.2021 (обновлено: 12:06 23.12.2021)
 
В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

© РИА Новости / Зорикто Догбаев / Перейти в фотобанкЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Зорикто Догбаев
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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. После ЧП в Улан-Удэ объявлен особый режим, рассказали в правительстве Бурятии.

"В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, введен режим ЧС республиканского уровня" — говорится в сообщении.

В четверг утром на станции загорелась электропроводка, пришлось отключить четыре котла, сейчас идет ремонт.
На это время частично сокращена подача тепла, в первую очередь это коснулось Железнодорожного района бурятской столицы. В городе приостановилась работа детских садов и школ. Горячей воды нет в 137 домах и 22 социальных объектах, в том числе в четырех школах, двух детсадах, республиканской инфекционной больнице, медцентре, детской поликлинике.
"Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя 70 градусов", — говорится в релизе администрации в Instagram.
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
05:34
Власти Улан-Удэ открыли "горячую линию" из-за аварии на ТЭЦ-1
Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов, который из-за ЧП прервал свою командировку в Сирию, в работе остались два котла из семи. Срок восстановления работоспособности ТЭЦ пока не определен, для ликвидации аварии, по его словам, привлекли всех специалистов.
"Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется чтобы аварию ликвидировать. Я думаю, мы пройдем быстро эту ситуацию", — сказал Цыденов в видеообращении к жителям.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что при неблагоприятном сценарии власти готовы отселить людей, в таком случае под отключение попадет около тысячи домов.
"Сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения", — уточнил он.
В пятницу температура воздуха в Улан-Удэ минус 29 градусов.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:38
В Норильске устранили значительную часть последствий аварии на ТЭЦ
 
ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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