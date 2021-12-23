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https://ria.ru/20211223/ukraina-1765230088.html
Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО, заявил госдеп
Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО, заявил госдеп - РИА Новости, 23.12.2021
Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО, заявил госдеп
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию вокруг Украины и заявили о готовности альянса к конструктивному... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:32
2021-12-23T21:33
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
энтони блинкен
россия
киев
сша
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ВАШИНГТОН/БРЮССЕЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию вокруг Украины и заявили о готовности альянса к конструктивному диалогу с Россией, говорится в сообщении госдепартамента."Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, обсудив общую обеспокоенность наращиванием военных сил России на границах с Украиной. Они обсудили подход НАТО к России по двойному треку, отметив, что альянс сохраняет готовность к конструктивному диалогу с Россией, оставаясь единым в защите союзников", - говорится в сообщении.Как сообщил Столтенберг, он также провел переговоры с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Он написал в Twitter, что речь шла о "концентрации российских военных сил" вблизи Украины. "Мы продолжаем оценивать последствия для нашей безопасности. Сделаем все возможное для обеспечения безопасности и обороны всех членов НАТО, при этом остаемся открытыми для диалога", - говорится в сообщении Столтенберга.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211223/nato-1765229443.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, энтони блинкен, россия, киев, сша, дмитрий песков, twitter, мид германии, анналена бербок, бен уоллес
20:32 23.12.2021 (обновлено: 21:33 23.12.2021)
 
Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО, заявил госдеп

Госдеп заявил, что Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО Столтенбергом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН/БРЮССЕЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию вокруг Украины и заявили о готовности альянса к конструктивному диалогу с Россией, говорится в сообщении госдепартамента.
"Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, обсудив общую обеспокоенность наращиванием военных сил России на границах с Украиной. Они обсудили подход НАТО к России по двойному треку, отметив, что альянс сохраняет готовность к конструктивному диалогу с Россией, оставаясь единым в защите союзников", - говорится в сообщении.
Как сообщил Столтенберг, он также провел переговоры с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Он написал в Twitter, что речь шла о "концентрации российских военных сил" вблизи Украины. "Мы продолжаем оценивать последствия для нашей безопасности. Сделаем все возможное для обеспечения безопасности и обороны всех членов НАТО, при этом остаемся открытыми для диалога", - говорится в сообщении Столтенберга.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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США не готовы согласиться с предложениями России по НАТО, заявил Белый дом
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОЭнтони БлинкенРоссияКиевСШАДмитрий ПесковTwitterМИД ГерманииАнналена БербокБен Уоллес
 
 
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