20:32 23.12.2021 (обновлено: 21:33 23.12.2021)
Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО, заявил госдеп
Госдеп заявил, что Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО Столтенбергом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
ВАШИНГТОН/БРЮССЕЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию вокруг Украины и заявили о готовности альянса к конструктивному диалогу с Россией, говорится в сообщении госдепартамента.
"Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, обсудив общую обеспокоенность наращиванием военных сил России на границах с Украиной. Они обсудили подход НАТО к России по двойному треку, отметив, что альянс сохраняет готовность к конструктивному диалогу с Россией, оставаясь единым в защите союзников", - говорится в сообщении.
Как сообщил Столтенберг, он также провел переговоры с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Он написал в Twitter, что речь шла о "концентрации российских военных сил" вблизи Украины. "Мы продолжаем оценивать последствия для нашей безопасности. Сделаем все возможное для обеспечения безопасности и обороны всех членов НАТО, при этом остаемся открытыми для диалога", - говорится в сообщении Столтенберга.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.