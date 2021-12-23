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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765189413.html
Путину предложили "ирландский сценарий" для решения украинского вопроса
Британцы после слов Путина призвали НАТО отступить - РИА Новости, 23.12.2021
Путину предложили "ирландский сценарий" для решения украинского вопроса
Daily Mail, представившей основные заявления с пресс-конференции президента России Владимира Путина, высказались о возможных сценариях развития и разрешения... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:22
2021-12-23T17:22
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
сша
москва
владимир путин
владимир зеленский
нато
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail, представившей основные заявления с пресс-конференции президента России Владимира Путина, высказались о возможных сценариях развития и разрешения украинского кризиса, а также оценили разногласия Москвы и НАТО по гарантиям стратегической безопасности."Слова Путина о том, как Америка отреагирует, если Россия начнет вмешиваться в мексиканские отношения с США, были удачными. НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться", — заявил пользователь с никнеймом jimnyj."Почему только Западу разрешено разделять страны по этическим соображениям и уничтожать нации? Если есть части Украины, в которых преобладают русские, то, конечно же, по западной логике, их следует разделить и позволить воссоединиться с Россией, разве нет?" — поинтересовался MichaelShirt."Возможно, ЕС предложит подчинить часть Украины российскому законодательству и установить таможенный барьер между этой частью и остальной территорией страны. Это то, что они сделали с Великобританией в Северной Ирландии, так что все должно быть в порядке, верно?" — предложил bob_001."Если бы людям Восточной Украины был предоставлен выбор стать частью России или быть под протекторатом НАТО и постоянно находиться на линии фронта агрессии против России, я уверен, они предпочли бы первое", — высказался Marjorie Longbottom."А в реальности Россия здесь держит все карты. Что сделает НАТО — введет свои войска? Как-то думаю, что нет. У кого-нибудь здесь хватило бы смелости на войну с Россией на земле? Думаю, нет. Они будут вооружать украинскую армию, но это лишь немного замедлит русских. Украинская общественность встретит россиян с распростертыми объятиями. По этим причинам войны не будет. Байден уже знает, что выиграть невозможно", — написал youknowitisright.Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась сегодня продлилась три часа 56 минут. Глава государства ответил на 55 вопросов журналистов, в том числе высказался об украинском кризисе.Президент подчеркнул, что Россия хочет добрососедских отношений, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством Украины, так как Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Также российский лидер напомнил, что именно Запад должен немедленно дать гарантии безопасности, а не требовать их от Москвы.
https://ria.ru/20211223/putin-1765167857.html
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765131099.html
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сша, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато, россия
17:22 23.12.2021
 
Британцы после слов Путина призвали НАТО отступить

Читатели Daily Mail: после заявлений Путина по Украине НАТО нужно отступить

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail, представившей основные заявления с пресс-конференции президента России Владимира Путина, высказались о возможных сценариях развития и разрешения украинского кризиса, а также оценили разногласия Москвы и НАТО по гарантиям стратегической безопасности.
"Слова Путина о том, как Америка отреагирует, если Россия начнет вмешиваться в мексиканские отношения с США, были удачными. НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться", — заявил пользователь с никнеймом jimnyj.
Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово война - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 16:11
Путин ответил на вопрос о том, что на Украине все чаще звучит слово "война"Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что создается впечатление о готовящейся новой военной операции на Украине. Он отметил, что все чаще звучит слово "война".
"Почему только Западу разрешено разделять страны по этическим соображениям и уничтожать нации? Если есть части Украины, в которых преобладают русские, то, конечно же, по западной логике, их следует разделить и позволить воссоединиться с Россией, разве нет?" — поинтересовался MichaelShirt.
"Возможно, ЕС предложит подчинить часть Украины российскому законодательству и установить таможенный барьер между этой частью и остальной территорией страны. Это то, что они сделали с Великобританией в Северной Ирландии, так что все должно быть в порядке, верно?" — предложил bob_001.
"Если бы людям Восточной Украины был предоставлен выбор стать частью России или быть под протекторатом НАТО и постоянно находиться на линии фронта агрессии против России, я уверен, они предпочли бы первое", — высказался Marjorie Longbottom.
"А в реальности Россия здесь держит все карты. Что сделает НАТО — введет свои войска? Как-то думаю, что нет. У кого-нибудь здесь хватило бы смелости на войну с Россией на земле? Думаю, нет. Они будут вооружать украинскую армию, но это лишь немного замедлит русских. Украинская общественность встретит россиян с распростертыми объятиями. По этим причинам войны не будет. Байден уже знает, что выиграть невозможно", — написал youknowitisright.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 15:22Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Италия могла бы сыграть роль в переговорах России и НАТО, заявил Путин
Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась сегодня продлилась три часа 56 минут. Глава государства ответил на 55 вопросов журналистов, в том числе высказался об украинском кризисе.
Президент подчеркнул, что Россия хочет добрососедских отношений, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством Украины, так как Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Также российский лидер напомнил, что именно Запад должен немедленно дать гарантии безопасности, а не требовать их от Москвы.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:41Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин оценил готовность США и НАТО к переговорам по безопасности
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021СШАМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
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