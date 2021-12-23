https://ria.ru/20211223/ukraina-1765189413.html

Путину предложили "ирландский сценарий" для решения украинского вопроса

Британцы после слов Путина призвали НАТО отступить - РИА Новости, 23.12.2021

Путину предложили "ирландский сценарий" для решения украинского вопроса

Daily Mail, представившей основные заявления с пресс-конференции президента России Владимира Путина, высказались о возможных сценариях развития и разрешения... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:22

2021-12-23T17:22

2021-12-23T17:22

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

сша

москва

владимир путин

владимир зеленский

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765165180_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_0fb6628cf723ee3cc4e8ae4475e812a7.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail, представившей основные заявления с пресс-конференции президента России Владимира Путина, высказались о возможных сценариях развития и разрешения украинского кризиса, а также оценили разногласия Москвы и НАТО по гарантиям стратегической безопасности."Слова Путина о том, как Америка отреагирует, если Россия начнет вмешиваться в мексиканские отношения с США, были удачными. НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться", — заявил пользователь с никнеймом jimnyj."Почему только Западу разрешено разделять страны по этическим соображениям и уничтожать нации? Если есть части Украины, в которых преобладают русские, то, конечно же, по западной логике, их следует разделить и позволить воссоединиться с Россией, разве нет?" — поинтересовался MichaelShirt."Возможно, ЕС предложит подчинить часть Украины российскому законодательству и установить таможенный барьер между этой частью и остальной территорией страны. Это то, что они сделали с Великобританией в Северной Ирландии, так что все должно быть в порядке, верно?" — предложил bob_001."Если бы людям Восточной Украины был предоставлен выбор стать частью России или быть под протекторатом НАТО и постоянно находиться на линии фронта агрессии против России, я уверен, они предпочли бы первое", — высказался Marjorie Longbottom."А в реальности Россия здесь держит все карты. Что сделает НАТО — введет свои войска? Как-то думаю, что нет. У кого-нибудь здесь хватило бы смелости на войну с Россией на земле? Думаю, нет. Они будут вооружать украинскую армию, но это лишь немного замедлит русских. Украинская общественность встретит россиян с распростертыми объятиями. По этим причинам войны не будет. Байден уже знает, что выиграть невозможно", — написал youknowitisright.Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась сегодня продлилась три часа 56 минут. Глава государства ответил на 55 вопросов журналистов, в том числе высказался об украинском кризисе.Президент подчеркнул, что Россия хочет добрососедских отношений, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством Украины, так как Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Также российский лидер напомнил, что именно Запад должен немедленно дать гарантии безопасности, а не требовать их от Москвы.

https://ria.ru/20211223/putin-1765167857.html

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765131099.html

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато, россия