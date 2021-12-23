Путину предложили "ирландский сценарий" для решения украинского вопроса

Британцы после слов Путина призвали НАТО отступить
Читатели Daily Mail: после заявлений Путина по Украине НАТО нужно отступить
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail, представившей основные заявления с пресс-конференции президента России Владимира Путина, высказались о возможных сценариях развития и разрешения украинского кризиса, а также оценили разногласия Москвы и НАТО по гарантиям стратегической безопасности.
"Почему только Западу разрешено разделять страны по этическим соображениям и уничтожать нации? Если есть части Украины, в которых преобладают русские, то, конечно же, по западной логике, их следует разделить и позволить воссоединиться с Россией, разве нет?" — поинтересовался MichaelShirt.
"Возможно, ЕС предложит подчинить часть Украины российскому законодательству и установить таможенный барьер между этой частью и остальной территорией страны. Это то, что они сделали с Великобританией в Северной Ирландии, так что все должно быть в порядке, верно?" — предложил bob_001.
"Если бы людям Восточной Украины был предоставлен выбор стать частью России или быть под протекторатом НАТО и постоянно находиться на линии фронта агрессии против России, я уверен, они предпочли бы первое", — высказался Marjorie Longbottom.
"А в реальности Россия здесь держит все карты. Что сделает НАТО — введет свои войска? Как-то думаю, что нет. У кого-нибудь здесь хватило бы смелости на войну с Россией на земле? Думаю, нет. Они будут вооружать украинскую армию, но это лишь немного замедлит русских. Украинская общественность встретит россиян с распростертыми объятиями. По этим причинам войны не будет. Байден уже знает, что выиграть невозможно", — написал youknowitisright.
Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась сегодня продлилась три часа 56 минут. Глава государства ответил на 55 вопросов журналистов, в том числе высказался об украинском кризисе.
Президент подчеркнул, что Россия хочет добрососедских отношений, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством Украины, так как Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Также российский лидер напомнил, что именно Запад должен немедленно дать гарантии безопасности, а не требовать их от Москвы.