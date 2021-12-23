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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765113843.html
Путин заявил об уничтожении на Украине людей, готовых работать с Россией
Путин заявил об уничтожении на Украине людей, готовых работать с Россией - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил об уничтожении на Украине людей, готовых работать с Россией
На Украине тех, кто готов сотрудничать с Москвой, просто уничтожают, поэтому поработать с ними нет шансов, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:22
2021-12-23T16:25
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
украина
киев
сша
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На Украине тех, кто готов сотрудничать с Москвой, просто уничтожают, поэтому поработать с ними нет шансов, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.Он отметил, что российская сторона любой ценой хочет добиться дружественных отношений с Киевом, идет практически на все."Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", — подчеркнул президент.Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, вместо того, чтобы отвечать на запрос людей на мирные отношения с Россией и использовать эти настроения в украинском обществе, попал под влияние радикальных элементов, "как говорят на Украине, нациков", заявил Путин.Отношения с Украиной осложнились и на фоне возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе, который длится более семи с половиной лет: за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в регионе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Киеву вооружение и проводят учения в Черном море.Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: "Людей, готовых с нами работать, на Украине уничтожают"
На Украине тех, кто готов сотрудничать с Москвой, просто уничтожают, поэтому поработать с ними нет шансов, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. Он отметил, что российская сторона любой ценой хочет добиться дружественных отношения с Киевом, идет практически на все. "Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами: внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, конституции Украины, или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", – добавил глава государства.
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Путин: "Зеленский попал под влияние радикальных элементов"
резидент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире, заявил российский лидер Владимир Путин. "Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на украине говорят, "нациков", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
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украина, киев, сша, владимир путин, нато, россия
14:22 23.12.2021 (обновлено: 16:25 23.12.2021)
 
Путин заявил об уничтожении на Украине людей, готовых работать с Россией

Президент Путин: людей, готовых работать с Россией, на Украине уничтожают

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На Украине тех, кто готов сотрудничать с Москвой, просто уничтожают, поэтому поработать с ними нет шансов, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами: внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, Конституции Украины, или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", — добавил глава государства.

Он отметил, что российская сторона любой ценой хочет добиться дружественных отношений с Киевом, идет практически на все.
"Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", — подчеркнул президент.
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Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, вместо того, чтобы отвечать на запрос людей на мирные отношения с Россией и использовать эти настроения в украинском обществе, попал под влияние радикальных элементов, "как говорят на Украине, нациков", заявил Путин.
Отношения с Украиной осложнились и на фоне возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе, который длится более семи с половиной лет: за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас Украина сосредоточила в регионе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Киеву вооружение и проводят учения в Черном море.
Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021УкраинаКиевСШАВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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