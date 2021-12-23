14:20 23.12.2021 (обновлено: 14:44 23.12.2021)
Россия готова работать с Украиной, заявил Путин
Президент Путин: Россия готова работать с желающими добрососедства силами в Киеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия готова работать с теми силами на Украине, которые будут выстраивать добрососедские отношения с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы работать с теми силами (на Украине), которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами: внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, конституции Украины или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.