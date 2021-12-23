https://ria.ru/20211223/ukraina-1765112977.html

Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, заявил Путин

Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, заявил Путин

Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:19

2021-12-23T14:19

2021-12-23T14:37

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", - сказал Путин на большой пресс-конференции.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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в мире, украина, владимир путин, россия