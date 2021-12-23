https://ria.ru/20211223/ukraina-1765110519.html

Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине, заявил Путин

Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине, заявил Путин

Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, Россия - посредник, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:13

2021-12-23T14:13

2021-12-23T14:26

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, Россия - посредник, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались", - заявил Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211209/ukraina-1762979738.html

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украина, в мире, владимир путин, нато, ситуация в днр и лнр, россия