https://ria.ru/20211223/ukraina-1765110519.html
Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине, заявил Путин
Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине, заявил Путин
Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, Россия - посредник, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:13
2021-12-23T14:13
2021-12-23T14:26
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
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россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, Россия - посредник, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались", - заявил Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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украина, в мире, владимир путин, нато, ситуация в днр и лнр, россия
14:13 23.12.2021 (обновлено: 14:26 23.12.2021)
Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине, заявил Путин
Президент Путин: нас хотят сделать стороной конфликта на Украине, мы этого не допустим