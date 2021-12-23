https://ria.ru/20211223/ukraina-1765103573.html

Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко

Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко - РИА Новости, 23.12.2021

Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко

Верховный суд (ВС) Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского на заседание 28 февраля 2022 года, на котором будет рассматриваться иск бывшего главы... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:52

2021-12-23T13:52

2021-12-23T14:54

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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Верховный суд (ВС) Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского на заседание 28 февраля 2022 года, на котором будет рассматриваться иск бывшего главы государства Петра Порошенко к Зеленскому, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань в четверг.Ранее адвокаты Порошенко подали иск в отношении Зеленского с требованием обнародовать в первоначальном виде все записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Верховный суд начал рассматривать указанный иск."Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании противоправной бездеятельности", - говорится в повестке, которую Головань опубликовал в четверг на своей странице в Facebook.Ранее портал Bihus.info, позиционирующий себя как команду журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовал якобы телефонные разговоры Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В них фигурирует имя Порошенко. Зеленский в интервью телеканалу "1+1" назвал госизменой опубликованные записи, на которых, в частности, якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину. Он выразил мнение, что политик вместе с Порошенко перешли "кровавые линии", а предоставление Порошенко Медведчуку полномочий в переговорах между Украиной и Россией говорит о том, что "никто не был заинтересован в завершении войны, то есть люди делали деньги".В опубликованных записях, в частности, содержатся эпизоды, где якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как утверждает Bihus.info, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из РФ проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как это стало известно журналистам, Порошенко принял решение убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией. Кроме того, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ДНР и ЛНР, но не особо способствовал процессу.

https://ria.ru/20211222/ukraina-1764772697.html

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764691548.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко