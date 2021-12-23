https://ria.ru/20211223/ukraina-1765098127.html
Путин ответил на вопрос о возможности "нападения" на Украину
Путин ответил на вопрос о возможности "нападения" на Украину - РИА Новости, 23.12.2021
Путин ответил на вопрос о возможности "нападения" на Украину
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, заявил, что Россия никому не угрожает. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:38
2021-12-23T13:38
2021-12-23T13:58
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
украина
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, заявил, что Россия никому не угрожает.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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украина, владимир путин, россия, политика, нато
13:38 23.12.2021 (обновлено: 13:58 23.12.2021)
Путин ответил на вопрос о возможности "нападения" на Украину
Президент Путин о возможности "нападения" на Украину: Россия никому не угрожает