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На Украине завели дело против россиянина Дмитрия Уткина

На Украине завели дело против россиянина Дмитрия Уткина - РИА Новости, 23.12.2021

На Украине завели дело против россиянина Дмитрия Уткина

Украинский офис генпрокурора заявил, что в стране завели дело в отношении россиянина Дмитрия Уткина, которого назвали главой группы "Вагнер". РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:19

2021-12-23T13:19

2021-12-23T13:19

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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Украинский офис генпрокурора заявил, что в стране завели дело в отношении россиянина Дмитрия Уткина, которого назвали главой группы "Вагнер".Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск."Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора гражданин Российской Федерации, руководитель частной военной компании "Вагнер" поставлен в известность о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны", - говорится в сообщении.Следствие бездоказательно утверждает, что Уткин, находясь на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, в период с июля 2014 года по март 2015 года, якобы по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем, осуществлял командование подчиненными ему подразделениями ополченцев и координировал их действия."В январе-феврале 2014 года его подразделения вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО (антитеррористической операции – ред.) на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ППК "Вагнер" непосредственно подчинялся командующему 2-м армейским корпусом генерал-лейтенанту ВС РФ", - утверждается в сообщении, но не приводится никаких доказательств.При этом Россия неоднократно опровергала участие во внутреннем украинском конфликте. РФ также неоднократно предостерегала Запад от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.Летом 2020 года в Минске задержали 33 россиян, якобы членов группы "Вагнер". СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. В украинских СМИ заявляли, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но самолет планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу и операция сорвалась.Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/pokushenie-1759903938.html

https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764634864.html

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